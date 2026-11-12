Taylor Fritz 0 - 0 Holger Rune: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Nordic Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.





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El tenista danés Holger Rune ha avanzado a las semifinales del torneo BNP Paribas Nordic Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura bajo techo en Estocolmo, tras ganar por la vía rápida al estadounidense Taylor Fritz. El partido se resolvió con un marcador de 0-0, ya que Taylor Fritz no consiguió ganar ningún set. El partido, correspondiente a los cuartos de final, se jugó en la pista central del Kungliga Tennishallen. Holger Rune ganó el partido por walkover (W.O.), lo que significa que Taylor Fritz no pudo disputar el encuentro. No se registraron estadísticas de juego debido a la ausencia de un enfrentamiento en la cancha.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



