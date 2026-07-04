Taylor Fritz 3 - 1 Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al italiano Lorenzo Sonego en un emocionante partido a cinco sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) en un tiempo total de juego de aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Lorenzo Sonego logró romper el servicio de Taylor Fritz en el quinto juego, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Fritz respondió rompiendo el servicio de Sonego en el sexto juego, asegurando el set por 6-3. En el tercer set, Fritz nuevamente logró una ruptura temprana en el tercer juego, manteniendo su ventaja para ganar el set 6-4. El cuarto set fue muy disputado, llegando a un tiebreak en el que Fritz se impuso por 7-6, asegurando así su victoria en el partido. Taylor Fritz mostró un sólido desempeño en el servicio durante todo el partido, con un 1st Serve Percentage del 70% y ganando el 75% de sus puntos de servicio. Además, logró 13 aces y cometió solo 1 doble falta. Por su parte, Lorenzo Sonego tuvo un 1st Serve Percentage del 77% y ganó el 70% de sus puntos de servicio, con 16 aces y 2 dobles faltas.



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