Taylor Fritz 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Delray Beach Open (ATP)

El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Delray Beach Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar con un resultado de (7-6, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Fritz, quien no concedió ningún set. A lo largo del encuentro, Fritz mostró una notable efectividad en su primer servicio, logrando un porcentaje de 72% en el primer saque y consiguiendo 15 aces contra 3 de Jodar. Además, Fritz fue capaz de salvar 2 de los puntos de break que enfrentó y logró romper el servicio de Jodar en una ocasión crucial durante el segundo set para asegurar su victoria. En total, Fritz ganó el 54% de los puntos totales jugados, lo que le permitió cerrar el partido a su favor y avanzar a la siguiente ronda del torneo. Este triunfo en los octavos de final del Delray Beach Open, disputado en el Delray Beach Tennis Center, subraya la capacidad de Fritz para mantener su dominio en momentos clave del partido y su habilidad para ejecutar un saque efectivo bajo presión, lo que será fundamental en sus aspiraciones de continuar avanzando en el torneo.



