Thiago Agustin Tirante 1 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Thiago Agustin Tirante por 4-6, 6-2, 6-3 en 2 horas y 2 minutos. En el primer set, Thiago Agustin Tirante logró un 'break' en el primer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y ganar el set 6-4. En el segundo set, Rafael Jodar rompió el servicio de Tirante en el cuarto juego y consolidó su ventaja para llevarse el set 6-2. En el tercer set, Jodar consiguió un 'break' crucial en el octavo juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 66% de los puntos jugados con su servicio. Por su parte, Thiago Agustin Tirante tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos jugados con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



