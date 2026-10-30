Tommy Paul 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura bajo techo en Vienna (Austria), tras ganar al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 7-6 en 1 hora y 49 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break. Alcaraz ganó el tie-break 7-2, asegurando así su victoria en sets corridos. Estadísticamente, Alcaraz tuvo un 83% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos jugados con su primer saque y logrando 5 aces durante el partido. Además, salvó 5 de 5 puntos de break en contra, mostrando solidez en los momentos críticos del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



