Tommy Paul 0 - 3 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los cuartos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3, 6-4 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples quiebres de servicio, con un total de 9 breaks. Alcaraz logró cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Alcaraz mantuvo un nivel de juego sólido, rompiendo el servicio de Paul en tres ocasiones y llevándose el set 6-3. Finalmente, en el tercer set, Alcaraz continuó con su dominio, asegurando otros tres breaks para ganar el set 6-4. Durante el partido, Alcaraz mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 68% de primeros servicios y ganando el 71% de los puntos jugados con su primer saque. Además, salvó 3 de las 5 oportunidades de break que enfrentó, lo que le permitió mantener la ventaja a lo largo del encuentro.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



