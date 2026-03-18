Tottenham Hotspur 3 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Tottenham Hotspur 3 - 2 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Tottenham Hotspur Stadium, el Tottenham Hotspur se enfrentó al Atlético de Madrid en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 3-2 a favor de los locales. La primera mitad concluyó con una ventaja mínima para el Tottenham gracias a un gol de Randal Kolo Muani, asistido por Mathys Tel, en el minuto 30. La reanudación del juego trajo consigo una rápida respuesta del Atlético de Madrid con un gol de Julian Alvarez, con asistencia de Ademola Lookman, apenas iniciado el segundo tiempo. Sin embargo, Xavi Simons se convirtió en la figura del partido al marcar dos goles, el segundo de ellos de penalti en el último minuto, asegurando la victoria para el Tottenham Hotspur. Por parte del Atlético de Madrid, David Hancko encontró el fondo de la red, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El partido estuvo marcado por varias intervenciones del VAR, que confirmó un gol para el Atlético de Madrid tras una revisión en el minuto 48 y concedió un penalti al Tottenham Hotspur en el minuto 90, decisión que se mantuvo tras la revisión. Este encuentro destacó por la intensa actividad en ataque de ambos equipos, con el Tottenham Hotspur mostrando un ligero dominio en la posesión del balón y un mayor número de remates. Se clasifica a siguiente ronda el Atlético de Madrid con un total de goles de 5 a 7 entre el partido de ida y de vuelta, concluyendo así una serie de eliminatorias emocionantes.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TOTTENHAM HOTSPUR 3 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin (Destiny Udogie, min.66), Cristian Romero (Kevin Danso, min.81), Micky van de Ven; Pedro Porro (Lucas Bergvall, min.74), Archie Gray (Conor Gallagher, min.81), Pape Sarr, Djed Spence, Xavi Simons, Mathys Tel (Callum Olusesi, min.81), Randal Kolo Muani.



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina (Koke, min.64), Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Jose Gimenez, min.87), Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman (Alexander Soerloth, min.64); Antoine Griezmann (Alejandro Baena, min.84), Julian Alvarez (Nico Gonzalez, min.84).



--GOLES.

1-0, min.30: Randal Kolo Muani (Mathys Tel) .

1-1, min.47: Julian Alvarez (Ademola Lookman) .

2-1, min.52: Xavi Simons (Archie Gray) .

2-2, min.75: David Hancko (Julian Alvarez) .

3-2, min.90: Xavi Simons, de penalti.





--ÁRBITRO.

Daniel Siebert, asistido en las bandas por Jan Seidel y Rafael Foltyn, en el VAR: Bastian Dankert y Soeren Storks. Amonestó a Pedro Porro (min.57), Guglielmo Vicario (min.58), Cristian Romero (min.70), Destiny Udogie (min.72), por parte del TOTTENHAM HOTSPUR. Amonestó a Matteo Ruggeri (min.28), Ademola Lookman (min.56), Alexander Soerloth (min.90+2), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.7: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.48: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un potencial gol para el Atlético de Madrid.



Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Tottenham Hotspur.



Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Tottenham Hotspur!



Min.49: META SE MANTIENE EN PIE: Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Atlético de Madrid se mantiene.





--ESTADIO.

Tottenham Hotspur Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Tottenham Hotspur Atlético de Madrid Goles 3 2 Remates Fuera 1 2 Remates 19 17 Pases Totales 425 426 Corners 7 7 Faltas 16 8 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 7 8 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 109 69 Ataques Peligrosos 52 40 Centros 28 19 Saques de Banda 22 8 Saques de Portería 0 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 17 Paradas 5 8 Contra Golpes 1 3



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur









-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 28/01/2026 Champions Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur 20/01/2026 Champions Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund 09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

