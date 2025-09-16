Tottenham Hotspur 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Tottenham Hotspur 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League
Tottenham Hotspur 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 23:27

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Tottenham Hotspur Stadium, el Tottenham Hotspur se impuso por 1-0 ante el Villarreal, con un gol en propia puerta de Luiz Junior en el minuto 4, marcando tempranamente la diferencia en el encuentro. A lo largo del partido, el equipo local mostró una mayor iniciativa, reflejada en una posesión del 60% y un total de 499 pases, frente a los 348 del Villarreal. A pesar de las intervenciones del VAR en los minutos 36, 43 y 84, donde se revisaron posibles penaltis para ambos equipos, las decisiones iniciales del árbitro se mantuvieron, no concediendo ningún penalti. El Tottenham Hotspur, con esta victoria, suma tres puntos importantes, igualando en la clasificación con otros equipos que también han arrancado con victorias en esta primera jornada. El Villarreal, por su parte, se sitúa en la parte baja de la tabla sin sumar puntos. La actuación de ambos equipos en el campo fue equilibrada en términos de remates y ataques peligrosos, pero fue el Tottenham Hotspur quien supo capitalizar su oportunidad, llevándose una victoria crucial en casa ante su afición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TOTTENHAM HOTSPUR 1 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence (Destiny Udogie, min.69); Lucas Bergvall (Kevin Danso, min.90+2), Rodrigo Bentancur, Pape Sarr (Joao Palhinha, min.69); Mohammed Kudus, Richarlison (Randal Kolo Muani, min.77), Xavi Simons (Brennan Johnson, min.77).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Ilias Akhomach, min.75); Nicolas Pepe, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.78), Santi Comesana (Thomas Partey, min.78), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.82); Ayoze Perez (Alfonso Pedraza, min.75), Georges Mikautadze.

--GOLES.
1-0, min.4: Luiz Junior (pp).
Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 66 .
Gol en propia puerta Luiz Junior en el minuto 4 .


--ÁRBITRO.
Rade Obrenovic, asistido en las bandas por Jure Praprotnik y Grega Kordez, en el VAR: Alen Borosak y Bastian Dankert. Amonestó a Xavi Simons (min.30), Richarlison (min.33), Randal Kolo Muani (min.78), Micky van de Ven (min.84), por parte del TOTTENHAM HOTSPUR. Amonestó a Santi Comesana (min.35), Santiago Mourino (min.36), Renato Veiga (min.53), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.36: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Tottenham Hotspur.

Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti al Tottenham Hotspur!

Min.43: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Tottenham Hotspur.

Min.43: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Tottenham Hotspur!

Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Villarreal.

Min.85: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Villarreal!


--ESTADIO.
Tottenham Hotspur Stadium (54.755 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Tottenham Hotspur Villareal
Goles 1 0
Remates Fuera 6 6
Remates 11 11
Pases Totales 499 348
Corners 3 3
Faltas 14 13
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 4 4
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 4 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 109 75
Ataques Peligrosos 37 27
Centros 19 10
Saques de Banda 18 13
Saques de Portería 6 14
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 14 15
Paradas 1 1
Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Union St.Gilloise 3 1
2 Arsenal 3 1
3 Qarabag FK 3 1
4 Real Madrid 3 1
5 Tottenham Hotspur 3 1
6 Borussia Dortmund 1 1
7 Juventus 1 1
8 Galatasaray 0 0
8 Inter 0 0
8 Olympiacos 0 0
8 Liverpool 0 0
8 Sporting CP 0 0
8 Eintracht Frankfurt 0 0
8 Bayern Munich 0 0
8 Monaco 0 0
8 Paris Saint-Germain 0 0
8 SSC Napoli 0 0
8 Atlético 0 0
8 Newcastle United 0 0
8 Chelsea 0 0
8 Slavia Prague 0 0
8 Kairat Almaty 0 0
8 Bayer Leverkusen 0 0
8 Club Brugge 0 0
8 FC Koebenhavn 0 0
8 Bodoe/Glimt 0 0
8 Pafos FC 0 0
8 Manchester City 0 0
8 Atalanta 0 0
8 Ajax 0 0
8 Barcelona 0 0
32 Benfica 0 1
33 Marseille 0 1
34 Villarreal 0 1
35 PSV Eindhoven 0 1
36 Athletic Bilbao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions League Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal




-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
08/03/2023 Champions Tottenham Hotspur 0-0 AC Milan
14/02/2023 Champions AC Milan 1-0 Tottenham Hotspur




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo




-Próximos partidos del Tottenham Hotspur.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/09/2025 21:00 Champions Bodoe/Glimt Tottenham Hotspur
22/10/2025 21:00 Champions Monaco Tottenham Hotspur
04/11/2025 21:00 Champions Tottenham Hotspur FC Koebenhavn




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/09/2025 18:30 LaLiga Villarreal Osasuna
23/09/2025 21:30 LaLiga Sevilla Villarreal
27/09/2025 21:00 LaLiga Villarreal Athletic Bilbao


