Tottenham Hotspur 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

En el Tottenham Hotspur Stadium, el Tottenham Hotspur se impuso por 1-0 ante el Villarreal, con un gol en propia puerta de Luiz Junior en el minuto 4, marcando tempranamente la diferencia en el encuentro. A lo largo del partido, el equipo local mostró una mayor iniciativa, reflejada en una posesión del 60% y un total de 499 pases, frente a los 348 del Villarreal. A pesar de las intervenciones del VAR en los minutos 36, 43 y 84, donde se revisaron posibles penaltis para ambos equipos, las decisiones iniciales del árbitro se mantuvieron, no concediendo ningún penalti. El Tottenham Hotspur, con esta victoria, suma tres puntos importantes, igualando en la clasificación con otros equipos que también han arrancado con victorias en esta primera jornada. El Villarreal, por su parte, se sitúa en la parte baja de la tabla sin sumar puntos. La actuación de ambos equipos en el campo fue equilibrada en términos de remates y ataques peligrosos, pero fue el Tottenham Hotspur quien supo capitalizar su oportunidad, llevándose una victoria crucial en casa ante su afición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TOTTENHAM HOTSPUR 1 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence (Destiny Udogie, min.69); Lucas Bergvall (Kevin Danso, min.90+2), Rodrigo Bentancur, Pape Sarr (Joao Palhinha, min.69); Mohammed Kudus, Richarlison (Randal Kolo Muani, min.77), Xavi Simons (Brennan Johnson, min.77).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Ilias Akhomach, min.75); Nicolas Pepe, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.78), Santi Comesana (Thomas Partey, min.78), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.82); Ayoze Perez (Alfonso Pedraza, min.75), Georges Mikautadze.



--GOLES.

1-0, min.4: Luiz Junior (pp).

--ÁRBITRO.

Rade Obrenovic, asistido en las bandas por Jure Praprotnik y Grega Kordez, en el VAR: Alen Borosak y Bastian Dankert. Amonestó a Xavi Simons (min.30), Richarlison (min.33), Randal Kolo Muani (min.78), Micky van de Ven (min.84), por parte del TOTTENHAM HOTSPUR. Amonestó a Santi Comesana (min.35), Santiago Mourino (min.36), Renato Veiga (min.53), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.36: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Tottenham Hotspur.



Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti al Tottenham Hotspur!



Min.43: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Tottenham Hotspur.



Min.43: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Tottenham Hotspur!



Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Villarreal.



Min.85: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Villarreal!





--ESTADIO.

Tottenham Hotspur Stadium (54.755 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Tottenham Hotspur Villareal Goles 1 0 Remates Fuera 6 6 Remates 11 11 Pases Totales 499 348 Corners 3 3 Faltas 14 13 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 109 75 Ataques Peligrosos 37 27 Centros 19 10 Saques de Banda 18 13 Saques de Portería 6 14 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 15 Paradas 1 1 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Union St.Gilloise 3 1 2 Arsenal 3 1 3 Qarabag FK 3 1 4 Real Madrid 3 1 5 Tottenham Hotspur 3 1 6 Borussia Dortmund 1 1 7 Juventus 1 1 8 Galatasaray 0 0 8 Inter 0 0 8 Olympiacos 0 0 8 Liverpool 0 0 8 Sporting CP 0 0 8 Eintracht Frankfurt 0 0 8 Bayern Munich 0 0 8 Monaco 0 0 8 Paris Saint-Germain 0 0 8 SSC Napoli 0 0 8 Atlético 0 0 8 Newcastle United 0 0 8 Chelsea 0 0 8 Slavia Prague 0 0 8 Kairat Almaty 0 0 8 Bayer Leverkusen 0 0 8 Club Brugge 0 0 8 FC Koebenhavn 0 0 8 Bodoe/Glimt 0 0 8 Pafos FC 0 0 8 Manchester City 0 0 8 Atalanta 0 0 8 Ajax 0 0 8 Barcelona 0 0 32 Benfica 0 1 33 Marseille 0 1 34 Villarreal 0 1 35 PSV Eindhoven 0 1 36 Athletic Bilbao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions League Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal









-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 08/03/2023 Champions Tottenham Hotspur 0-0 AC Milan 14/02/2023 Champions AC Milan 1-0 Tottenham Hotspur









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo









-Próximos partidos del Tottenham Hotspur.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/09/2025 21:00 Champions Bodoe/Glimt Tottenham Hotspur 22/10/2025 21:00 Champions Monaco Tottenham Hotspur 04/11/2025 21:00 Champions Tottenham Hotspur FC Koebenhavn









-Próximos partidos del Villareal.

