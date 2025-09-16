Tottenham Hotspur 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Tottenham Hotspur Stadium, el Tottenham Hotspur se impuso por 1-0 ante el Villarreal, con un gol en propia puerta de Luiz Junior en el minuto 4, marcando tempranamente la diferencia en el encuentro. A lo largo del partido, el equipo local mostró una mayor iniciativa, reflejada en una posesión del 60% y un total de 499 pases, frente a los 348 del Villarreal. A pesar de las intervenciones del VAR en los minutos 36, 43 y 84, donde se revisaron posibles penaltis para ambos equipos, las decisiones iniciales del árbitro se mantuvieron, no concediendo ningún penalti.
El Tottenham Hotspur, con esta victoria, suma tres puntos importantes, igualando en la clasificación con otros equipos que también han arrancado con victorias en esta primera jornada. El Villarreal, por su parte, se sitúa en la parte baja de la tabla sin sumar puntos. La actuación de ambos equipos en el campo fue equilibrada en términos de remates y ataques peligrosos, pero fue el Tottenham Hotspur quien supo capitalizar su oportunidad, llevándose una victoria crucial en casa ante su afición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: TOTTENHAM HOTSPUR 1 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence (Destiny Udogie, min.69); Lucas Bergvall (Kevin Danso, min.90+2), Rodrigo Bentancur, Pape Sarr (Joao Palhinha, min.69); Mohammed Kudus, Richarlison (Randal Kolo Muani, min.77), Xavi Simons (Brennan Johnson, min.77).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Ilias Akhomach, min.75); Nicolas Pepe, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.78), Santi Comesana (Thomas Partey, min.78), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.82); Ayoze Perez (Alfonso Pedraza, min.75), Georges Mikautadze.
--GOLES.
1-0, min.4: Luiz Junior (pp).
Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 66 .
Gol en propia puerta Luiz Junior en el minuto 4 .
--ÁRBITRO.
Rade Obrenovic, asistido en las bandas por Jure Praprotnik y Grega Kordez, en el VAR: Alen Borosak y Bastian Dankert. Amonestó a Xavi Simons (min.30), Richarlison (min.33), Randal Kolo Muani (min.78), Micky van de Ven (min.84), por parte del TOTTENHAM HOTSPUR. Amonestó a Santi Comesana (min.35), Santiago Mourino (min.36), Renato Veiga (min.53), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.36: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Tottenham Hotspur.
Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti al Tottenham Hotspur!
Min.43: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Tottenham Hotspur.
Min.43: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Tottenham Hotspur!
Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Villarreal.
Min.85: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Villarreal!
--ESTADIO.
Tottenham Hotspur Stadium (54.755 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Tottenham Hotspur
| Villareal
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 11
| 11
|Pases Totales
| 499
| 348
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 109
| 75
|Ataques Peligrosos
| 37
| 27
|Centros
| 19
| 10
|Saques de Banda
| 18
| 13
|Saques de Portería
| 6
| 14
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 15
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|2
| Arsenal
| 3
| 1
|3
| Qarabag FK
| 3
| 1
|4
| Real Madrid
| 3
| 1
|5
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|6
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|7
| Juventus
| 1
| 1
|8
| Galatasaray
| 0
| 0
|8
| Inter
| 0
| 0
|8
| Olympiacos
| 0
| 0
|8
| Liverpool
| 0
| 0
|8
| Sporting CP
| 0
| 0
|8
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|8
| Monaco
| 0
| 0
|8
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|8
| SSC Napoli
| 0
| 0
|8
| Atlético
| 0
| 0
|8
| Newcastle United
| 0
| 0
|8
| Chelsea
| 0
| 0
|8
| Slavia Prague
| 0
| 0
|8
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|8
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Club Brugge
| 0
| 0
|8
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|8
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|8
| Pafos FC
| 0
| 0
|8
| Manchester City
| 0
| 0
|8
| Atalanta
| 0
| 0
|8
| Ajax
| 0
| 0
|8
| Barcelona
| 0
| 0
|32
| Benfica
| 0
| 1
|33
| Marseille
| 0
| 1
|34
| Villarreal
| 0
| 1
|35
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|36
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| League
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|08/03/2023
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 0-0
| AC Milan
|14/02/2023
| Champions
| AC Milan
| 1-0
| Tottenham Hotspur
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
-Próximos partidos del Tottenham Hotspur.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/09/2025 21:00
| Champions
| Bodoe/Glimt
| Tottenham Hotspur
|22/10/2025 21:00
| Champions
| Monaco
| Tottenham Hotspur
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Tottenham Hotspur
| FC Koebenhavn
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Osasuna
|23/09/2025 21:30
| LaLiga
| Sevilla
| Villarreal
|27/09/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Athletic Bilbao