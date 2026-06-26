Túnez 1 - 3 Países Bajos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Túnez 1 - 3 Países Bajos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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El equipo visitante ha ganado este viernes por 1-3 a Túnez en el último partido de la fase de grupos del Mundial, destacando su dominio en el campo con una posesión del 72% y 20 remates. Los neerlandeses se adelantaron temprano con un gol en propia puerta de Ellyes Skhiri en el minuto 3, seguido por un tanto de Brian Brobbey en el minuto 7, validado tras revisión del VAR. Túnez recortó distancias en el minuto 54 gracias a Hazem Mastouri, pero Jan Paul van Hecke selló la victoria para los Países Bajos en el minuto 62. Tijjani Reijnders fue clave en el ataque neerlandés, participando activamente en la creación de juego. Los goles se sucedieron de la siguiente manera: Ellyes Skhiri (PP) '3, Brian Brobbey '7, Hazem Mastouri '54, y Jan Paul van Hecke '62. El partido, disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium ante 68,391 espectadores, no registró expulsiones ni tarjetas amarillas, y se caracterizó por la eficacia ofensiva de los Países Bajos, que se aseguran un lugar en la siguiente ronda del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TÚNEZ 1 - PAÍSES BAJOS 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

TÚNEZ: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ellyes Skhiri, Amine Ben Hamida (Mortadha Ben Ouanes, min.67), Ali Abdi; Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane (Elias Achouri, min.67), Ismael Gharbi (Firas Chaouat, min.75), Rani Khedira (Hadj Mahmoud, min.67), Hazem Mastouri (Sebastian Tounekti, min.90).



PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (Teun Koopmeiners, min.72), Tijjani Reijnders (Justin Kluivert, min.72); Donyell Malen (Crysencio Summerville, min.72), Brian Brobbey (Memphis Depay, min.77), Cody Gakpo (Noa Lang, min.84).



--GOLES.

0-1, min.3: Ellyes Skhiri (pp).

0-2, min.7: Brian Brobbey (Virgil van Dijk) .

1-2, min.54: Hazem Mastouri (Hannibal Mejbri) .

1-3, min.62: Jan Paul van Hecke (Tijjani Reijnders) .

Gol en propia puerta Ellyes Skhiri en el minuto 3 .





--ÁRBITRO.

Katia Garcia, asistido en las bandas por Sandra Ramirez y Jose Naranjo, en el VAR: Erick Miranda y Mohammed Khadim. por parte de TÚNEZ. por parte de PAÍSES BAJOS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Holanda.



Min.8: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Holanda debe subir al marcador.



Min.55: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Túnez.



Min.55: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Túnez debe subir al marcador.





--ESTADIO.

GEHA Field at Arrowhead Stadium (68,391 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Túnez Países Bajos Goles 1 3 Remates Fuera 5 8 Remates 10 20 Pases Totales 246 640 Corners 4 6 Faltas 11 10 Posesión 28% 72% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 55 140 Ataques Peligrosos 23 82 Centros 9 24 Saques de Banda 12 14 Saques de Portería 10 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 13 Paradas 4 3 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Países Bajos 7 3 2 Clasificado Japón 5 3 3 Tercero ¿? Suecia 4 3 4 Eliminado Túnez 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 1-3 Netherlands









-Últimos Resultados de Túnez.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 1-3 Netherlands 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia









-Últimos Resultados de Países Bajos.

