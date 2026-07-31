Ugo Humbert 1 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del Mubadala Citi DC Open, un torneo de categoría ATP Tour 500 que se disputa en pista dura al aire libre en Washington (USA), tras ganar al francés Ugo Humbert por 6-7, 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 25 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Ugo Humbert se impuso en el tie-break por 7-3. En el segundo set, Ben Shelton logró un break crucial en el cuarto juego, llevándolo a ganar el set 6-3. En el tercer set, Shelton rompió el servicio de Humbert en el quinto juego, pero Humbert recuperó el break en el sexto. Finalmente, Shelton volvió a romper en el noveno juego y cerró el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos con su primer saque y realizando 8 aces durante el partido.



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