Valencia 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

El Valencia y el Betis han empatado este domingo 11 de septiembre de 2025 a las 6:30 PM por 1-1 en el Estadio Mestalla. Los goleadores fueron Juan Hernandez para el Betis en el minuto 74 y Luis Rioja para el Valencia en el minuto 82. El partido se caracterizó por un dominio del balón por parte del Betis, que aprovechó la fragilidad defensiva del Valencia en la segunda mitad para adelantarse en el marcador. Sin embargo, el conjunto local reaccionó a tiempo y logró empatar gracias a la participación del jugador más activo en ataque, Luis Rioja. Cabe destacar que no hubo expulsiones ni penaltis durante el encuentro.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.78); Diego Lopez (Luis Rioja, min.68), Javier Guerra, Pepelu (Baptiste Santamaria, min.78), Arnaut Danjuma, Andre Almeida (Daniel Raba, min.78), Lucas Beltran (Hugo Duro, min.68).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso (Marc Roca, min.77), Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.76), Juan Hernandez (Ezequiel Avila, min.90+2).
--GOLES.
0-1, min.74: Juan Hernandez.
1-1, min.82: Luis Rioja.
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Julian Villasenor, en el VAR: Javier Iglesias y Mateo Busquets. Amonestó a Jose Gaya (min.24), Pepelu (min.69), Cesar Tarrega (min.76), por parte del VALENCIA. Amonestó a Natan (min.67), Abdessamad Ezzalzouli (min.76), Valentin Gomez (min.86), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (45,820 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Real Betis
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 4
|Remates
| 15
| 8
|Pases Totales
| 235
| 310
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 13
| 10
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 50
| 60
|Ataques Peligrosos
| 30
| 25
|Centros
| 11
| 9
|Saques de Banda
| 12
| 18
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 11
| 17
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|16
| Permanencia
| Valencia
| 10
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 9
| 12
|19
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|23/11/2024
| LaLiga
| Valencia
| 4-2
| Betis
|20/04/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Betis
|01/10/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/11/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Levante
|01/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Valencia
|07/12/2025 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Sevilla
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 16:15
| LaLiga
| Betis
| Girona
|30/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Betis
|06/12/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Barcelona