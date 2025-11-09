Valencia 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia y el Betis han empatado este domingo 11 de septiembre de 2025 a las 6:30 PM por 1-1 en el Estadio Mestalla. Los goleadores fueron Juan Hernandez para el Betis en el minuto 74 y Luis Rioja para el Valencia en el minuto 82. El partido se caracterizó por un dominio del balón por parte del Betis, que aprovechó la fragilidad defensiva del Valencia en la segunda mitad para adelantarse en el marcador. Sin embargo, el conjunto local reaccionó a tiempo y logró empatar gracias a la participación del jugador más activo en ataque, Luis Rioja. Cabe destacar que no hubo expulsiones ni penaltis durante el encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.78); Diego Lopez (Luis Rioja, min.68), Javier Guerra, Pepelu (Baptiste Santamaria, min.78), Arnaut Danjuma, Andre Almeida (Daniel Raba, min.78), Lucas Beltran (Hugo Duro, min.68).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso (Marc Roca, min.77), Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.76), Juan Hernandez (Ezequiel Avila, min.90+2).



--GOLES.

0-1, min.74: Juan Hernandez.

1-1, min.82: Luis Rioja.





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Julian Villasenor, en el VAR: Javier Iglesias y Mateo Busquets. Amonestó a Jose Gaya (min.24), Pepelu (min.69), Cesar Tarrega (min.76), por parte del VALENCIA. Amonestó a Natan (min.67), Abdessamad Ezzalzouli (min.76), Valentin Gomez (min.86), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla (45,820 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 6 4 Remates 15 8 Pases Totales 235 310 Corners 7 2 Faltas 13 10 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 50 60 Ataques Peligrosos 30 25 Centros 11 9 Saques de Banda 12 18 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 11 17 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 16 Permanencia Valencia 10 12 18 Descenso Levante 9 12 19 Descenso Mallorca 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis 20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis 01/10/2023 LaLiga Betis 3-0 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/11/2025 21:00 LaLiga Valencia Levante 01/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Valencia 07/12/2025 16:15 LaLiga Valencia Sevilla









-Próximos partidos del Betis.

