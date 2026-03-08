Valencia 3 - 2 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 3 - 2 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

En un emocionante encuentro en el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso por 3-2 al Deportivo Alavés, en un partido que estuvo marcado por la intensidad y los momentos clave que definieron el resultado. El Deportivo Alavés tomó la delantera tempranamente con un gol de penalti de Lucas Boye en el minuto 3, pero el Valencia logró la igualada gracias a Javier Guerra, asistido por Umar Sadiq, al inicio de la segunda parte. Lucas Boye volvió a poner en ventaja al Alavés con un gol en el minuto 71, pero el Valencia no se dio por vencido y encontró el empate a través de Eray Coemert en el último minuto del tiempo reglamentario, seguido de un dramático gol de penalti de Hugo Duro en el tiempo añadido, asegurando así la victoria para el equipo local. Las decisiones del VAR jugaron un papel crucial, especialmente en el minuto 48, cuando se validó un gol para el Valencia tras una revisión, contribuyendo a la remontada del equipo. El encuentro estuvo además marcado por las expulsiones de Jon Pacheco y Ander Guevara del Deportivo Alavés en los momentos finales, lo que tuvo un impacto significativo en el desarrollo del partido, permitiendo al Valencia capitalizar su ventaja numérica. La posesión dominante del Valencia, con un 61% frente al 39% del Alavés, y su mayor número de remates, reflejan el control que tuvieron sobre el juego, a pesar de la resistencia mostrada por el Alavés. Este resultado deja al Valencia con 32 puntos, aún luchando por alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 27 puntos, en una situación complicada cerca de la zona de descenso, intensificando la lucha por la permanencia en las jornadas restantes.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia (Daniel Raba, min.82), Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Diego Lopez, min.82), Filip Ugrinic (Hugo Duro, min.74), Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min.70); Javier Guerra (Andre Almeida, min.82), Umar Sadiq.



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni (Youssef Enriquez, min.30), Jonny Otto, Jon Pacheco; Angel Perez, Antonio Blanco, Jon Guridi (Denis Suarez, min.69), Carles Alena (Ander Guevara, min.68); Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.84), Lucas Boye.



--GOLES.

0-1, min.3: Lucas Boye, de penalti.

1-1, min.47: Javier Guerra (Umar Sadiq) .

1-2, min.71: Lucas Boye (Denis Suarez) .

2-2, min.90: Eray Coemert.

3-2, min.90(+9): Hugo Duro, de penalti.





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. Amonestó a Largie Ramazani (min.17), por parte del VALENCIA. Amonestó a Jon Guridi (min.36), Youssef Enriquez (min.43), Jon Pacheco (min.58), Ander Guevara (min.90+2), y, además expulso por doble amarilla a Jon Pacheco (min.90+10), Ander Guevara (min.90+8), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.48: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.



Min.50: META VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Valencia es válido.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Deportivo Alavés Goles 3 2 Remates Fuera 4 3 Remates 18 9 Pases Totales 554 360 Corners 9 2 Faltas 8 15 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 2 Asistencias 1 1 Ataques 153 76 Ataques Peligrosos 88 41 Centros 10 8 Saques de Banda 19 11 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 16 11 Paradas 2 6 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 12 Permanencia Valencia 32 27 16 Permanencia Alavés 27 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés 05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/03/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Valencia 21/03/2026 21:00 LaLiga Sevilla Valencia 05/04/2026 19:00 LaLiga Valencia Celta









