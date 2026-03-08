Valencia 3 - 2 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 3 - 2 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso por 3-2 al Deportivo Alavés, en un partido que estuvo marcado por la intensidad y los momentos clave que definieron el resultado. El Deportivo Alavés tomó la delantera tempranamente con un gol de penalti de Lucas Boye en el minuto 3, pero el Valencia logró la igualada gracias a Javier Guerra, asistido por Umar Sadiq, al inicio de la segunda parte. Lucas Boye volvió a poner en ventaja al Alavés con un gol en el minuto 71, pero el Valencia no se dio por vencido y encontró el empate a través de Eray Coemert en el último minuto del tiempo reglamentario, seguido de un dramático gol de penalti de Hugo Duro en el tiempo añadido, asegurando así la victoria para el equipo local. Las decisiones del VAR jugaron un papel crucial, especialmente en el minuto 48, cuando se validó un gol para el Valencia tras una revisión, contribuyendo a la remontada del equipo.
El encuentro estuvo además marcado por las expulsiones de Jon Pacheco y Ander Guevara del Deportivo Alavés en los momentos finales, lo que tuvo un impacto significativo en el desarrollo del partido, permitiendo al Valencia capitalizar su ventaja numérica. La posesión dominante del Valencia, con un 61% frente al 39% del Alavés, y su mayor número de remates, reflejan el control que tuvieron sobre el juego, a pesar de la resistencia mostrada por el Alavés. Este resultado deja al Valencia con 32 puntos, aún luchando por alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 27 puntos, en una situación complicada cerca de la zona de descenso, intensificando la lucha por la permanencia en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia (Daniel Raba, min.82), Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Diego Lopez, min.82), Filip Ugrinic (Hugo Duro, min.74), Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min.70); Javier Guerra (Andre Almeida, min.82), Umar Sadiq.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni (Youssef Enriquez, min.30), Jonny Otto, Jon Pacheco; Angel Perez, Antonio Blanco, Jon Guridi (Denis Suarez, min.69), Carles Alena (Ander Guevara, min.68); Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.84), Lucas Boye.
--GOLES.
0-1, min.3: Lucas Boye, de penalti.
1-1, min.47: Javier Guerra (Umar Sadiq) .
1-2, min.71: Lucas Boye (Denis Suarez) .
2-2, min.90: Eray Coemert.
3-2, min.90(+9): Hugo Duro, de penalti.
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. Amonestó a Largie Ramazani (min.17), por parte del VALENCIA. Amonestó a Jon Guridi (min.36), Youssef Enriquez (min.43), Jon Pacheco (min.58), Ander Guevara (min.90+2), y, además expulso por doble amarilla a Jon Pacheco (min.90+10), Ander Guevara (min.90+8), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.48: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.
Min.50: META VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Valencia es válido.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Deportivo Alavés
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 18
| 9
|Pases Totales
| 554
| 360
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 8
| 15
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 2
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 153
| 76
|Ataques Peligrosos
| 88
| 41
|Centros
| 10
| 8
|Saques de Banda
| 19
| 11
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 11
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|12
| Permanencia
| Valencia
| 32
| 27
|16
| Permanencia
| Alavés
| 27
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|22/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Alavés
|05/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/03/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Valencia
|21/03/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Valencia
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Celta
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/03/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Villarreal
|22/03/2026 16:15
| LaLiga
| Celta
| Alavés
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Osasuna