El Ibex 35 se hunde más de un 3% en la apertura y pierde los 17.000 puntos con el crudo y el gas disparados

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 3,17%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 17.000 enteros y a situarse en los 16.512,7 puntos a las 9.00 horas, tras una nueva oleada de ataques en Oriente Próximo que ha provocado que materias primas como el petróleo o el gas se disparen.

El Ibex ha abierto en estos niveles después de que el pasado viernes cerrase la semana con una pérdida del 7,01%, lo que supone el peor registro semanal en los últimos cuatro años.

El Ejército de Israel ha asegurado haber lanzado "otra oleada de ataques" contra "infraestructura del régimen terrorista iraní", incluidas supuestas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el 28 de febrero.

En el terreno macro, esta semana los inversores estarán pendientes de la publicación de los datos de la inflación de EEUU, así como de la evolución del dólar y el oro.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acerinox (-5,31%), IAG (-4,86%), Ferrovial (-4,7%) y Sacyr, que cedía en torno a un 4,5%, mientras que, por el contrario, la única compañía que avanzaba era Repsol, con un 1,01%.

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,7% para Milán, del 2,33% para Fráncfort, del 2,26% para París y del 1,6% para Londres.

Igualmente, las principales bolsas del continente asiático han cerrado este lunes en negativo, con una fuerte caída del 5,2% en el caso del selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio, tras las fuertes subidas del precio del petróleo y el dato de inflación de China, peor lo esperado.

EL GAS Y EL PETRÓLEO SUBEN CERCA DE UN 15%

En este escenario de incertidumbre, en el que continúan las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el crudo sigue disparado después de acumular la semana pasada un repunte de más del 30%.

El precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 17% en torno a las 9.10 horas, hasta los 108,3 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 13,5%, hasta los 103,2 dólares.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, escalaba más de un 15% a las 9.08 horas, hasta los 61,40 euros por megavatio hora, aunque ha llegado a subir en la apertura de su cotización casi un 30%.

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado reducciones de su producción de crudo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los precios del petróleo "a corto plazo caerán rápidamente" cuando la ofensiva lanzada por su Administración junto a Israel contra Irán logre "la destrucción de la amenaza nuclear" que ambos gobiernos atribuyen a Teherán.

"Caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní", ha asegurado el magnate republicano, que ha considerado el pronunciado ascenso del precio del crudo como "un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo".

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1565 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,463%.