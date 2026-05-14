Valencia 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia empató este jueves 1-1 ante el Rayo en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los locales llevaron la iniciativa con mayor posesión y remates. El Rayo se adelantó en el marcador gracias a un gol de Florian Lejeune en el minuto 21, asistido por Gerard Gumbau. Sin embargo, Diego López igualó el marcador en el minuto 40 tras un pase de Javier Guerra. El partido estuvo marcado por un penalti fallado por Randy Nteka del Rayo en el minuto 9, lo que podría haber cambiado el rumbo del encuentro. A pesar de las oportunidades, ninguno de los equipos logró romper el empate en la segunda mitad.

Con este resultado, el Valencia se sitúa en la undécima posición con 44 puntos, mientras que el Rayo mantiene la novena posición con 45 puntos. El Barcelona, con 91 puntos, se corona matemáticamente campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Real Madrid, con un partido menos, se encuentra en la segunda posición con 77 puntos, también asegurando su participación en la Champions. El Villarreal y el Atlético de Madrid completan las posiciones de Champions, mientras que el Betis se mantiene en puestos de Europa League. El Celta, en sexta posición, también se clasifica para la Europa League, y el Getafe, en séptima posición, asegura su lugar en la Conference League.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Unai Nunez, min.32), Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.63), Cesar Tarrega; Diego Lopez, Pepelu (Filip Ugrinic, min.61), Guido Rodriguez, Luis Rioja; Hugo Duro (Umar Sadiq, min.61), Javier Guerra (Largie Ramazani, min.61).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu (Andrei Ratiu, min.73), Florian Lejeune, Pep Chavarria; Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.61), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.67), Fran Perez (Jorge de Frutos, min.60), Pedro Diaz, Alfonso Espino, Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.60).



--GOLES.

0-1, min.21: Florian Lejeune (Gerard Gumbau) .

1-1, min.40: Diego Lopez (Javier Guerra) .

Penalty fallado por Randy Nteka del Rayo en el minuto 9 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Ruben Avalos. Amonestó a Renzo Saravia (min.6), por parte del VALENCIA. Amonestó a Randy Nteka (min.56), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Rayo.



Min.7: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (45,851 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Rayo Vallecano Goles 1 1 Remates Fuera 4 1 Remates 12 6 Pases Totales 445 404 Corners 5 1 Faltas 9 16 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 117 93 Ataques Peligrosos 46 42 Centros 9 5 Saques de Banda 23 14 Saques de Portería 0 7 Tratamientos 5 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 10 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 9 Permanencia Rayo 44 36 11 Permanencia Valencia 43 36 18 Descenso Levante 39 36 19 Descenso Girona 39 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo 12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Valencia 23/05/2026 21:00 LaLiga Valencia Barcelona









-Próximos partidos del Rayo.

