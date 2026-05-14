Valencia 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Valencia empató este jueves 1-1 ante el Rayo en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los locales llevaron la iniciativa con mayor posesión y remates. El Rayo se adelantó en el marcador gracias a un gol de Florian Lejeune en el minuto 21, asistido por Gerard Gumbau. Sin embargo, Diego López igualó el marcador en el minuto 40 tras un pase de Javier Guerra. El partido estuvo marcado por un penalti fallado por Randy Nteka del Rayo en el minuto 9, lo que podría haber cambiado el rumbo del encuentro. A pesar de las oportunidades, ninguno de los equipos logró romper el empate en la segunda mitad.
Con este resultado, el Valencia se sitúa en la undécima posición con 44 puntos, mientras que el Rayo mantiene la novena posición con 45 puntos. El Barcelona, con 91 puntos, se corona matemáticamente campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Real Madrid, con un partido menos, se encuentra en la segunda posición con 77 puntos, también asegurando su participación en la Champions. El Villarreal y el Atlético de Madrid completan las posiciones de Champions, mientras que el Betis se mantiene en puestos de Europa League. El Celta, en sexta posición, también se clasifica para la Europa League, y el Getafe, en séptima posición, asegura su lugar en la Conference League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Unai Nunez, min.32), Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.63), Cesar Tarrega; Diego Lopez, Pepelu (Filip Ugrinic, min.61), Guido Rodriguez, Luis Rioja; Hugo Duro (Umar Sadiq, min.61), Javier Guerra (Largie Ramazani, min.61).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu (Andrei Ratiu, min.73), Florian Lejeune, Pep Chavarria; Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.61), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.67), Fran Perez (Jorge de Frutos, min.60), Pedro Diaz, Alfonso Espino, Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.60).
--GOLES.
0-1, min.21: Florian Lejeune (Gerard Gumbau) .
1-1, min.40: Diego Lopez (Javier Guerra) .
Penalty fallado por Randy Nteka del Rayo en el minuto 9 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Ruben Avalos. Amonestó a Renzo Saravia (min.6), por parte del VALENCIA. Amonestó a Randy Nteka (min.56), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.7: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Rayo.
Min.7: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (45,851 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 1
|Remates
| 12
| 6
|Pases Totales
| 445
| 404
|Corners
| 5
| 1
|Faltas
| 9
| 16
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 117
| 93
|Ataques Peligrosos
| 46
| 42
|Centros
| 9
| 5
|Saques de Banda
| 23
| 14
|Saques de Portería
| 0
| 7
|Tratamientos
| 5
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 10
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|9
| Permanencia
| Rayo
| 44
| 36
|11
| Permanencia
| Valencia
| 43
| 36
|18
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|19/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|07/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Rayo
|12/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Valencia
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Barcelona
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Villarreal
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Rayo