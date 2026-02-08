Valencia 0 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 0 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Real Madrid se impuso por 2-0 al Valencia, con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, en un partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga. El equipo visitante dominó la posesión del balón con un 60% frente al 40% del Valencia, reflejando su mayor protagonismo en el juego. Además, el Real Madrid tuvo un total de 11 remates, comparados con los 7 del Valencia, lo que subraya su mayor presencia ofensiva durante el encuentro. El gol de Carreras, asistido por Dean Huijsen en el minuto 65, y el tanto de Mbappé, asistido por Brahim Díaz en el tiempo añadido, sellaron la victoria para los visitantes. Este resultado deja al Real Madrid con 54 puntos en 22 partidos, acercándose al líder Barcelona, que cuenta con 58 puntos en 23 encuentros, manteniendo viva la lucha por el título de La Liga. Por otro lado, el Valencia se queda en la 17ª posición con 23 puntos tras 22 partidos, lo que lo sitúa en una lucha por evitar el descenso. La actuación del VAR no alteró decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo natural del juego sin intervenciones significativas que cambiaran el resultado final del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 0 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez (Thierry Correia, min.73), Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja (Largie Ramazani, min.81), Pepelu (Guido Rodriguez, min.73), Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.81), Arnaut Danjuma; Lucas Beltran (Umar Sadiq, min.82), Hugo Duro.



REAL MADRID: Thibaut Courtois; David Jimenez (Trent Alexander-Arnold, min.76), Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde (Jorge Cestero, min.90+2), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler (Franco Mastantuono, min.82); Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia (Brahim Diaz, min.76).



--GOLES.

0-1, min.65: Alvaro Carreras (Dean Huijsen) .

0-2, min.90(+1): Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Ruben Avalos. Amonestó a Jose Copete (min.88), por parte del VALENCIA. Amonestó a Alvaro Carreras (min.69), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla (47,515 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Real Madrid Goles 0 2 Remates Fuera 5 4 Remates 7 11 Pases Totales 146 294 Corners 5 8 Faltas 11 13 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 84 101 Ataques Peligrosos 44 54 Centros 23 21 Saques de Banda 17 17 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 16 12 Paradas 4 0 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 22 17 Permanencia Valencia 23 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid 02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/02/2026 18:30 LaLiga Levante Valencia 22/02/2026 21:00 LaLiga Villarreal Valencia 01/03/2026 16:15 LaLiga Valencia Osasuna









-Próximos partidos del Real Madrid.

