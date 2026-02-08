Valencia 0 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 0 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mestalla, el Real Madrid se impuso por 2-0 al Valencia, con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, en un partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga. El equipo visitante dominó la posesión del balón con un 60% frente al 40% del Valencia, reflejando su mayor protagonismo en el juego. Además, el Real Madrid tuvo un total de 11 remates, comparados con los 7 del Valencia, lo que subraya su mayor presencia ofensiva durante el encuentro. El gol de Carreras, asistido por Dean Huijsen en el minuto 65, y el tanto de Mbappé, asistido por Brahim Díaz en el tiempo añadido, sellaron la victoria para los visitantes.
Este resultado deja al Real Madrid con 54 puntos en 22 partidos, acercándose al líder Barcelona, que cuenta con 58 puntos en 23 encuentros, manteniendo viva la lucha por el título de La Liga. Por otro lado, el Valencia se queda en la 17ª posición con 23 puntos tras 22 partidos, lo que lo sitúa en una lucha por evitar el descenso. La actuación del VAR no alteró decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo natural del juego sin intervenciones significativas que cambiaran el resultado final del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 0 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez (Thierry Correia, min.73), Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja (Largie Ramazani, min.81), Pepelu (Guido Rodriguez, min.73), Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.81), Arnaut Danjuma; Lucas Beltran (Umar Sadiq, min.82), Hugo Duro.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; David Jimenez (Trent Alexander-Arnold, min.76), Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde (Jorge Cestero, min.90+2), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler (Franco Mastantuono, min.82); Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia (Brahim Diaz, min.76).
--GOLES.
0-1, min.65: Alvaro Carreras (Dean Huijsen) .
0-2, min.90(+1): Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Ruben Avalos. Amonestó a Jose Copete (min.88), por parte del VALENCIA. Amonestó a Alvaro Carreras (min.69), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (47,515 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 7
| 11
|Pases Totales
| 146
| 294
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 84
| 101
|Ataques Peligrosos
| 44
| 54
|Centros
| 23
| 21
|Saques de Banda
| 17
| 17
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 12
|Paradas
| 4
| 0
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|17
| Permanencia
| Valencia
| 23
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|05/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Valencia
|03/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|28/01/2026
| Champions
| Benfica
| 4-2
| Real Madrid
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/02/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Valencia
|22/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Valencia
|01/03/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Osasuna
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Sociedad
|17/02/2026 21:00
| Champions
| Benfica
| Real Madrid
|21/02/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Madrid