Victoria Mboko 2 - 0 Kimberly Birrell: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA)

La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Kimberly Birrell (6-4, 7-6) en un emocionante partido. En el primer set, Mboko y Birrell ofrecieron un espectáculo de tenis de alta intensidad, con varios juegos de servicio rotos por ambas partes. Mboko, sin embargo, logró imponerse con un marcador de 6-4, destacando por su capacidad para mantener el servicio en momentos cruciales y romper el servicio de Birrell en dos ocasiones. El segundo set fue aún más reñido, llevando a las tenistas a un tie break. A pesar de los esfuerzos de Birrell por mantenerse en el juego, Mboko demostró una vez más su fortaleza mental y técnica, ganando el tie break y asegurando su victoria en el partido. Victoria Mboko no solo avanzó a la siguiente ronda del torneo, sino que también mostró un excelente desempeño en su servicio, un aspecto crucial de su juego que sin duda fue un factor determinante en su victoria. Con este triunfo, Mboko continúa su camino en el BNP Paribas Open, buscando avanzar aún más en uno de los torneos más prestigiosos del circuito WTA.



