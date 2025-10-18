Villareal 2 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villareal y el Betis empataron este sábado 2-2 en un partido disputado en el Estadio de la Ceramica. Los goles fueron marcados por Tajon Buchanan (min. 44), Alberto Moleiro (min. 64), Antony (min. 67 y 90+4). El partido fue muy igualado, con ambos equipos demostrando su calidad. El Villareal se adelantó en el marcador gracias a un gol de Tajon Buchanan, asistido por Alberto Moleiro. Posteriormente, Moleiro amplió la ventaja para el equipo local. Sin embargo, el Betis reaccionó y logró empatar el partido con dos goles de Antony, asistido en ambas ocasiones por Pablo Fornals. Fue un partido emocionante y con mucha igualdad entre los dos equipos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - REAL BETIS 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Manor Solomon, min.81); Daniel Parejo (Pape Gueye, min.73), Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.73), Tajon Buchanan, Santi Comesana; Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.63), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.63).



REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Pablo Garcia, min.90), Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Marc Roca (Giovani Lo Celso, min.57), Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.69), Juan Hernandez.



--GOLES.

1-0, min.44: Tajon Buchanan (Alberto Moleiro) .

2-0, min.64: Alberto Moleiro (Santi Comesana) .

2-1, min.67: Antony (Pablo Fornals) .

2-2, min.90(+4): Antony (Pablo Fornals) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Adrian Cordero. Amonestó a Tajon Buchanan (min.90), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.90), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (19,238 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Real Betis Goles 2 2 Remates Fuera 2 7 Remates 5 16 Pases Totales 373 559 Corners 5 6 Faltas 12 10 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 0 6 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 45 54 Ataques Peligrosos 29 41 Centros 6 18 Saques de Banda 18 13 Saques de Portería 11 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 11 15 Paradas 1 1 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Betis 16 9 5 Europa League Espanyol 15 9 6 Conference League Atlético 13 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Girona 6 9 20 Descenso Real Sociedad 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal 15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal 13/08/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Betis









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/10/2025 21:00 Champions Villarreal Manchester City 25/10/2025 21:00 LaLiga Valencia Villarreal 01/11/2025 14:00 LaLiga Villarreal Rayo









-Próximos partidos del Betis.

