Villareal 2 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 18 octubre 2025 20:26

Madrid, 18 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villareal y el Betis empataron este sábado 2-2 en un partido disputado en el Estadio de la Ceramica. Los goles fueron marcados por Tajon Buchanan (min. 44), Alberto Moleiro (min. 64), Antony (min. 67 y 90+4). El partido fue muy igualado, con ambos equipos demostrando su calidad. El Villareal se adelantó en el marcador gracias a un gol de Tajon Buchanan, asistido por Alberto Moleiro. Posteriormente, Moleiro amplió la ventaja para el equipo local. Sin embargo, el Betis reaccionó y logró empatar el partido con dos goles de Antony, asistido en ambas ocasiones por Pablo Fornals. Fue un partido emocionante y con mucha igualdad entre los dos equipos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 2 - REAL BETIS 2 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Manor Solomon, min.81); Daniel Parejo (Pape Gueye, min.73), Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.73), Tajon Buchanan, Santi Comesana; Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.63), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.63).

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Pablo Garcia, min.90), Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Marc Roca (Giovani Lo Celso, min.57), Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.69), Juan Hernandez.

--GOLES.
1-0, min.44: Tajon Buchanan (Alberto Moleiro) .
2-0, min.64: Alberto Moleiro (Santi Comesana) .
2-1, min.67: Antony (Pablo Fornals) .
2-2, min.90(+4): Antony (Pablo Fornals) .


--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Adrian Cordero. Amonestó a Tajon Buchanan (min.90), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.90), por parte del REAL BETIS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (19,238 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Real Betis
Goles 2 2
Remates Fuera 2 7
Remates 5 16
Pases Totales 373 559
Corners 5 6
Faltas 12 10
Posesión 40% 60%
Tiros Bloqueados 0 6
Fueras de Juego 3 1
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 2
Ataques 45 54
Ataques Peligrosos 29 41
Centros 6 18
Saques de Banda 18 13
Saques de Portería 11 8
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 3
Tiros de Falta 11 15
Paradas 1 1
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 22 9
2 Champions Real Madrid 21 8
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Betis 16 9
5 Europa League Espanyol 15 9
6 Conference League Atlético 13 8
18 Descenso Real Oviedo 6 9
19 Descenso Girona 6 9
20 Descenso Real Sociedad 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal
15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal
13/08/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Betis




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna




-Últimos Resultados del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/10/2025 21:00 Champions Villarreal Manchester City
25/10/2025 21:00 LaLiga Valencia Villarreal
01/11/2025 14:00 LaLiga Villarreal Rayo




-Próximos partidos del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/10/2025 21:00 LaLiga Betis Atlético
02/11/2025 21:00 LaLiga Betis Mallorca
09/11/2025 18:30 LaLiga Valencia Betis


