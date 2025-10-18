Villareal 2 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villareal y el Betis empataron este sábado 2-2 en un partido disputado en el Estadio de la Ceramica. Los goles fueron marcados por Tajon Buchanan (min. 44), Alberto Moleiro (min. 64), Antony (min. 67 y 90+4). El partido fue muy igualado, con ambos equipos demostrando su calidad. El Villareal se adelantó en el marcador gracias a un gol de Tajon Buchanan, asistido por Alberto Moleiro. Posteriormente, Moleiro amplió la ventaja para el equipo local. Sin embargo, el Betis reaccionó y logró empatar el partido con dos goles de Antony, asistido en ambas ocasiones por Pablo Fornals. Fue un partido emocionante y con mucha igualdad entre los dos equipos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - REAL BETIS 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Manor Solomon, min.81); Daniel Parejo (Pape Gueye, min.73), Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.73), Tajon Buchanan, Santi Comesana; Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.63), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.63).
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Pablo Garcia, min.90), Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Marc Roca (Giovani Lo Celso, min.57), Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.69), Juan Hernandez.
--GOLES.
1-0, min.44: Tajon Buchanan (Alberto Moleiro) .
2-0, min.64: Alberto Moleiro (Santi Comesana) .
2-1, min.67: Antony (Pablo Fornals) .
2-2, min.90(+4): Antony (Pablo Fornals) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Adrian Cordero. Amonestó a Tajon Buchanan (min.90), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.90), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (19,238 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Real Betis
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 7
|Remates
| 5
| 16
|Pases Totales
| 373
| 559
|Corners
| 5
| 6
|Faltas
| 12
| 10
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 6
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 45
| 54
|Ataques Peligrosos
| 29
| 41
|Centros
| 6
| 18
|Saques de Banda
| 18
| 13
|Saques de Portería
| 11
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 11
| 15
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Espanyol
| 15
| 9
|6
| Conference League
| Atlético
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|13/04/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Villarreal
|15/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|10/03/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-3
| Villarreal
|13/08/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Villarreal
| Manchester City
|25/10/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
|01/11/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Rayo
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/10/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Atlético
|02/11/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Mallorca
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Betis