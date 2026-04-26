Villareal 2 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal ha ganado este domingo por 2-1 al Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica, en un encuentro donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades en la primera mitad. Gerard Moreno abrió el marcador en el minuto 2 desde el punto de penalti, y Nicolas Pepe amplió la ventaja en el minuto 29 tras una asistencia de Alfonso Pedraza. El Celta, que tuvo más posesión y remates, logró recortar distancias en el minuto 73 con un penalti convertido por Borja Iglesias, tras una revisión del VAR que permitió repetir el lanzamiento después de un fallo inicial. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante, el Villarreal supo mantener su ventaja hasta el final del partido.
Con esta victoria, el Villarreal se afianza en la tercera posición de la clasificación con 68 puntos, asegurando su participación en la próxima edición de la Champions. El Celta de Vigo, por su parte, se mantiene en la séptima posición con 44 puntos, empatado con el Getafe, pero fuera de los puestos europeos debido a la diferencia de goles. En un partido donde el Villarreal mostró eficacia, Nicolas Pepe fue uno de los jugadores más participativos en ataque, contribuyendo significativamente al resultado final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - CELTA DE VIGO 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.79), Alex Freeman; Nicolas Pepe (Alfon Gonzalez, min.78), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Thomas Partey, min.90+2), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.79); Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.85), Gerard Moreno.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso (Iago Aspas, min.76); Oscar Mingueza, Hugo Sotelo (Fer Lopez, min.76), Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Alvaro Nunez, min.76), Borja Iglesias (Hugo Gonzalez, min.83), Pablo Duran (Ferran Jutgla, min.46).
--GOLES.
1-0, min.2: Gerard Moreno, de penalti.
2-0, min.29: Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza) .
2-1, min.73: Borja Iglesias, de penalti.
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.18), Nicolas Pepe (min.42), Pape Gueye (min.70), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Marcos Alonso (min.14), Ionut Andrei Radu (min.29), Pablo Duran (min.45+3), Borja Iglesias (min.74), Ilaix Moriba (min.90+4), Iago Aspas (min.90+5), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.71: Borja Iglesias del Celta no fue exitoso desde el punto de penalti.
Min.73: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Celta.
Min.73: ¡VAR - REPETICIÓN DE PENALTI! - Después de una revisión del VAR, el penalti para el Celta será repetido debido a una infracción.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,892 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Celta de Vigo
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 4
|Remates
| 12
| 8
|Pases Totales
| 437
| 481
|Corners
| 7
| 5
|Faltas
| 13
| 16
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 6
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 61
| 72
|Ataques Peligrosos
| 31
| 37
|Centros
| 11
| 10
|Saques de Banda
| 7
| 9
|Saques de Portería
| 7
| 2
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 14
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 65
| 33
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|7
| Permanencia
| Celta
| 44
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Villarreal
|26/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-3
| Celta
|05/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/05/2026 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Levante
|10/05/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Villarreal
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Sevilla
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/05/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Elche
|09/05/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Celta
|12/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Levante