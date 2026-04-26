Villareal 2 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 26 abril 2026 23:03
Seguir en

Madrid, 26 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal ha ganado este domingo por 2-1 al Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica, en un encuentro donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades en la primera mitad. Gerard Moreno abrió el marcador en el minuto 2 desde el punto de penalti, y Nicolas Pepe amplió la ventaja en el minuto 29 tras una asistencia de Alfonso Pedraza. El Celta, que tuvo más posesión y remates, logró recortar distancias en el minuto 73 con un penalti convertido por Borja Iglesias, tras una revisión del VAR que permitió repetir el lanzamiento después de un fallo inicial. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante, el Villarreal supo mantener su ventaja hasta el final del partido.

Con esta victoria, el Villarreal se afianza en la tercera posición de la clasificación con 68 puntos, asegurando su participación en la próxima edición de la Champions. El Celta de Vigo, por su parte, se mantiene en la séptima posición con 44 puntos, empatado con el Getafe, pero fuera de los puestos europeos debido a la diferencia de goles. En un partido donde el Villarreal mostró eficacia, Nicolas Pepe fue uno de los jugadores más participativos en ataque, contribuyendo significativamente al resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 2 - CELTA DE VIGO 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.79), Alex Freeman; Nicolas Pepe (Alfon Gonzalez, min.78), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Thomas Partey, min.90+2), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.79); Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.85), Gerard Moreno.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso (Iago Aspas, min.76); Oscar Mingueza, Hugo Sotelo (Fer Lopez, min.76), Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Alvaro Nunez, min.76), Borja Iglesias (Hugo Gonzalez, min.83), Pablo Duran (Ferran Jutgla, min.46).

--GOLES.
1-0, min.2: Gerard Moreno, de penalti.
2-0, min.29: Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza) .
2-1, min.73: Borja Iglesias, de penalti.


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.18), Nicolas Pepe (min.42), Pape Gueye (min.70), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Marcos Alonso (min.14), Ionut Andrei Radu (min.29), Pablo Duran (min.45+3), Borja Iglesias (min.74), Ilaix Moriba (min.90+4), Iago Aspas (min.90+5), por parte del CELTA DE VIGO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.71: Borja Iglesias del Celta no fue exitoso desde el punto de penalti.

Min.73: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Celta.

Min.73: ¡VAR - REPETICIÓN DE PENALTI! - Después de una revisión del VAR, el penalti para el Celta será repetido debido a una infracción.


--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,892 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Celta de Vigo
Goles 2 1
Remates Fuera 1 4
Remates 12 8
Pases Totales 437 481
Corners 7 5
Faltas 13 16
Posesión 47% 53%
Tiros Bloqueados 6 1
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 3 6
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 61 72
Ataques Peligrosos 31 37
Centros 11 10
Saques de Banda 7 9
Saques de Portería 7 2
Tratamientos 0 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 14
Paradas 2 3
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 85 33
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 65 33
4 Champions Atlético 60 33
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 33
7 Permanencia Celta 44 33
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 32 32
20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
23/04/2025 LaLiga Celta 3-0 Villarreal
26/08/2024 LaLiga Villarreal 4-3 Celta
05/05/2024 LaLiga Celta 3-2 Villarreal




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/05/2026 14:00 LaLiga Villarreal Levante
10/05/2026 14:00 LaLiga Mallorca Villarreal
13/05/2026 19:00 LaLiga Villarreal Sevilla




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/05/2026 14:00 LaLiga Celta Elche
09/05/2026 18:30 LaLiga Atlético Celta
12/05/2026 19:00 LaLiga Celta Levante


Contador

