Villareal 2 - 3 Deportivo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

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El Deportivo de A Coruña se impuso este sábado por 2-3 al Villarreal en un emocionante encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica. El partido comenzó con un gol de Nicolas Pepe para el Villarreal en el minuto 19, pero Luismi Cruz igualó para el Deportivo antes del descanso en el minuto 43. En la segunda mitad, un gol en propia puerta de Adama Traore puso de nuevo en ventaja al equipo local en el minuto 76, pero el Deportivo reaccionó rápidamente con un tanto de Zakaria Eddahchouri en el 79. Pierre-Emerick Aubameyang cerró el marcador en el minuto 89, asegurando la victoria para los visitantes. El Villarreal dominó en posesión y remates, pero no pudo capitalizar sus oportunidades. La actuación destacada de Pierre-Emerick Aubameyang, con un gol y una asistencia, fue clave para el triunfo del Deportivo.

Con esta victoria, el Deportivo se coloca en la cuarta posición de la clasificación con 11 puntos, mientras que el Villarreal permanece en la decimosexta posición con 2 puntos. A pesar de su dominio en el juego, el equipo local no pudo evitar la derrota, y el Deportivo aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos. Cabe destacar que no hubo expulsiones ni penaltis fallados que influyeran en el resultado final del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 2 - DEPORTIVO 3 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Luiz Junior; Alex Freeman, Logan Costa (Ilias Akhomach, min.83), Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye (Santi Comesana, min.63), Nathan Saliba, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.63); Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.77), Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.63).DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez (Marc Casado, min.67), Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz (Zakaria Eddahchouri, min.77), Riki Rodriguez (Yeremay Hernandez, min.55), Mario Soriano (Miguel Loureiro, min.66); Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo (Adama Traore, min.66).

-GOLES

1-0, min.19: Nicolas Pepe (Ayoze Perez) .1-1, min.43: Luismi Cruz (Pierre-Emerick Aubameyang) .2-1, min.76: Adama Traore (pp).2-2, min.79: Zakaria Eddahchouri (Pierre-Emerick Aubameyang) .2-3, min.89: Pierre-Emerick Aubameyang.Gol en propia puerta Adama Traore en el minuto 76 .

-ÁRBITRO

Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Santi Comesana (min.81), Tajon Buchanan (min.87), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Lorenzo Amatucci (min.90+1), Yeremay Hernandez (min.90+3), por parte de DEPORTIVO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.77: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.Min.78: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Villarreal debe subir al marcador.

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica (18,302 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Deportivo Goles 2 3 Remates Fuera 5 3 Remates 16 8 Corners 7 1 Faltas 14 14 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 6 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 107 71 Ataques Peligrosos 40 23 Centros 21 13 Saques de Banda 22 9 Saques de Portería 7 9 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 16 Paradas 0 4 Contra Golpes 3 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Deportivo 8 4 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 16 Permanencia Villarreal 2 4 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

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