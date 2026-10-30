Villareal 0 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Espanyol ha ganado este viernes por 0-1 al Villarreal en un disputado encuentro de LaLiga, donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades. El único gol del partido llegó en el minuto 60, obra de Leandro Cabrera tras un centro de Bryan Zaragoza. El Espanyol tuvo un gol anulado a Roberto Fernández en el minuto 49, tras revisión del VAR por una falta previa. El Villarreal dominó la posesión del balón con un 63% y tuvo más remates, pero no logró concretar sus oportunidades. Gerard Moreno fue el jugador más participativo en el ataque del Villarreal, aunque sin éxito en el marcador.
Con esta victoria, el Espanyol suma 14 puntos en 11 partidos, situándose en la undécima posición de la tabla, mientras que el Villarreal se mantiene con 12 puntos en la décima posición. A falta de 27 jornadas por disputarse, ninguno de los dos equipos está matemáticamente clasificado para competiciones europeas ni en riesgo de descenso. El Barcelona lidera la clasificación con 27 puntos en 10 partidos, seguido de cerca por el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ocupan las posiciones de acceso directo a la Champions.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VILLAREAL 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro (Alex Freeman, min.80), Renato Veiga, Sergi Cardona (Carlos Romero, min.59); Tajon Buchanan (Tani Oluwaseyi, min.80), Carlos Macia, Santi Comesana, Alberto Moleiro (Ayoze Perez, min.59); Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.18), Georges Mikautadze.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Roger Hinojo (Jose Angel Lopez, min.62); Rafel Bauza (Pol Lozano, min.62), Edu Exposito, Alejandro Santiago (Jan Peries, min.77), Javi Hernandez (Gabriel Moscardo, min.89), Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.77), Roberto Fernandez.
-GOLES
0-1, min.60: Leandro Cabrera (Bryan Zaragoza) .
Gol anulado a Roberto Fernandez de Espanyol en el minuto 49 .
-ÁRBITRO
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Alejandro Muniz y Javier Iglesias. Amonestó a Sergi Cardona (min.54), Santi Comesana (min.56), Carlos Macia (min.90+1), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Rafel Bauza (min.21), Roger Hinojo (min.41), Bryan Zaragoza (min.75), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.28: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.
Min.29: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Villarreal!
Min.49: ¡G O O O O O O O L de Espanyol! Marca Roberto Fernandez.
Min.50: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.
Min.51: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Espanyol por una falta previa.
-ESTADIO
Estadio de la Ceramica (17,486 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Villareal
| Espanyol
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 14
| 5
|Pases Totales
| 280
| 161
|Corners
| 7
| 3
|Faltas
| 15
| 12
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 55
| 40
|Ataques Peligrosos
| 30
| 20
|Centros
| 20
| 9
|Saques de Banda
| 17
| 8
|Saques de Portería
| 7
| 12
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 15
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 10
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|10
| Permanencia
| Villarreal
| 12
| 11
|12
| Permanencia
| Espanyol
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|27/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Espanyol
|26/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
Próximos partidos de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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|03/11/2026 21:00
| Champions
| Villarreal
| Paris Saint-Germain
|08/11/2026 18:30
| LaLiga
| Villarreal
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|22/11/2026 14:00
| LaLiga
| Barcelona
| Villarreal
Próximos partidos de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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|07/11/2026 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Deportivo
|20/11/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol
|29/11/2026 15:00
| LaLiga
| Espanyol
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