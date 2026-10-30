Villareal 0 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.

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El Espanyol ha ganado este viernes por 0-1 al Villarreal en un disputado encuentro de LaLiga, donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades. El único gol del partido llegó en el minuto 60, obra de Leandro Cabrera tras un centro de Bryan Zaragoza. El Espanyol tuvo un gol anulado a Roberto Fernández en el minuto 49, tras revisión del VAR por una falta previa. El Villarreal dominó la posesión del balón con un 63% y tuvo más remates, pero no logró concretar sus oportunidades. Gerard Moreno fue el jugador más participativo en el ataque del Villarreal, aunque sin éxito en el marcador.

Con esta victoria, el Espanyol suma 14 puntos en 11 partidos, situándose en la undécima posición de la tabla, mientras que el Villarreal se mantiene con 12 puntos en la décima posición. A falta de 27 jornadas por disputarse, ninguno de los dos equipos está matemáticamente clasificado para competiciones europeas ni en riesgo de descenso. El Barcelona lidera la clasificación con 27 puntos en 10 partidos, seguido de cerca por el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ocupan las posiciones de acceso directo a la Champions.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro (Alex Freeman, min.80), Renato Veiga, Sergi Cardona (Carlos Romero, min.59); Tajon Buchanan (Tani Oluwaseyi, min.80), Carlos Macia, Santi Comesana, Alberto Moleiro (Ayoze Perez, min.59); Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.18), Georges Mikautadze.ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Roger Hinojo (Jose Angel Lopez, min.62); Rafel Bauza (Pol Lozano, min.62), Edu Exposito, Alejandro Santiago (Jan Peries, min.77), Javi Hernandez (Gabriel Moscardo, min.89), Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.77), Roberto Fernandez.

-GOLES

0-1, min.60: Leandro Cabrera (Bryan Zaragoza) .Gol anulado a Roberto Fernandez de Espanyol en el minuto 49 .

-ÁRBITRO

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Alejandro Muniz y Javier Iglesias. Amonestó a Sergi Cardona (min.54), Santi Comesana (min.56), Carlos Macia (min.90+1), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Rafel Bauza (min.21), Roger Hinojo (min.41), Bryan Zaragoza (min.75), por parte de ESPANYOL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.28: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.Min.29: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Villarreal!Min.49: ¡G O O O O O O O L de Espanyol! Marca Roberto Fernandez.Min.50: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.Min.51: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Espanyol por una falta previa.

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica (17,486 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Espanyol Goles 0 1 Remates Fuera 7 1 Remates 14 5 Pases Totales 280 161 Corners 7 3 Faltas 15 12 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 55 40 Ataques Peligrosos 30 20 Centros 20 9 Saques de Banda 17 8 Saques de Portería 7 12 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 15 Paradas 2 4 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 10 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 10 Permanencia Villarreal 12 11 12 Permanencia Espanyol 11 11 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético 09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche

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