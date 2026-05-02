Villareal 5 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Actualizado: sábado, 2 mayo 2026 16:05
Madrid, 2 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal ha ganado este jueves por 5-1 al Levante en un partido donde los locales demostraron su superioridad desde el inicio. Georges Mikautadze abrió el marcador en el minuto 38, pero Carlos Espi igualó para el Levante en el 51. Sin embargo, el Villarreal retomó el control con un gol de Alberto Moleiro en el 62. Mikautadze volvió a marcar en el 68, y Tajon Buchanan y Nicolas Pepe sellaron la victoria con goles en los minutos 86 y 90, respectivamente. Con esta victoria, el Villarreal se afianza en la tercera posición de LaLiga, mientras que el Levante sigue en puestos de descenso. El equipo local mostró un dominio claro en el partido, con más posesión y remates, destacando la actuación de Nicolas Pepe, quien participó activamente en el ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 5 - LEVANTE 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro (Willy Kambwala, min.81), Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.73), Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo (Thomas Partey, min.74); Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.73), Gerard Moreno (Tajon Buchanan, min.84).

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Matias Moreno; Ivan Romero (Kareem Tunde, min.46), Kervin Arriaga (Ugo Raghouber, min.68), Carlos Alvarez (Iker Losada, min.30), Pablo Martinez (Roger Brugue, min.76), Jon Olasagasti, Carlos Espi.

--GOLES.
1-0, min.38: Georges Mikautadze.
1-1, min.51: Carlos Espi (Pablo Martinez) .
2-1, min.62: Alberto Moleiro (Santi Comesana) .
3-1, min.68: Georges Mikautadze (Nicolas Pepe) .
4-1, min.86: Tajon Buchanan (Nicolas Pepe) .
5-1, min.90: Nicolas Pepe (Sergi Cardona) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Iosu Galech. Amonestó a Daniel Parejo (min.45+4), Renato Veiga (min.55), Thomas Partey (min.88), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Kervin Arriaga (min.45), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,169 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Levante
Goles 5 1
Remates Fuera 8 6
Remates 19 12
Pases Totales 538 468
Corners 7 3
Faltas 14 8
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 3 3
Fueras de Juego 3 0
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 4 1
Ataques 112 76
Ataques Peligrosos 53 26
Centros 25 18
Saques de Banda 20 12
Saques de Portería 7 10
Tratamientos 0 6
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 8 17
Paradas 2 3
Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 85 33
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 68 34
4 Champions Atlético 60 33
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 33
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 33 34
20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/05/2026 14:00 LaLiga Mallorca Villarreal
13/05/2026 19:00 LaLiga Villarreal Sevilla
17/05/2026 19:00 LaLiga Rayo Villarreal




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/05/2026 21:00 LaLiga Levante Osasuna
12/05/2026 19:00 LaLiga Celta Levante
17/05/2026 19:00 LaLiga Levante Mallorca


Contenido patrocinado