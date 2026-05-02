Villareal 5 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal ha ganado este jueves por 5-1 al Levante en un partido donde los locales demostraron su superioridad desde el inicio. Georges Mikautadze abrió el marcador en el minuto 38, pero Carlos Espi igualó para el Levante en el 51. Sin embargo, el Villarreal retomó el control con un gol de Alberto Moleiro en el 62. Mikautadze volvió a marcar en el 68, y Tajon Buchanan y Nicolas Pepe sellaron la victoria con goles en los minutos 86 y 90, respectivamente. Con esta victoria, el Villarreal se afianza en la tercera posición de LaLiga, mientras que el Levante sigue en puestos de descenso. El equipo local mostró un dominio claro en el partido, con más posesión y remates, destacando la actuación de Nicolas Pepe, quien participó activamente en el ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 5 - LEVANTE 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro (Willy Kambwala, min.81), Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.73), Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo (Thomas Partey, min.74); Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.73), Gerard Moreno (Tajon Buchanan, min.84).
LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Matias Moreno; Ivan Romero (Kareem Tunde, min.46), Kervin Arriaga (Ugo Raghouber, min.68), Carlos Alvarez (Iker Losada, min.30), Pablo Martinez (Roger Brugue, min.76), Jon Olasagasti, Carlos Espi.
--GOLES.
1-0, min.38: Georges Mikautadze.
1-1, min.51: Carlos Espi (Pablo Martinez) .
2-1, min.62: Alberto Moleiro (Santi Comesana) .
3-1, min.68: Georges Mikautadze (Nicolas Pepe) .
4-1, min.86: Tajon Buchanan (Nicolas Pepe) .
5-1, min.90: Nicolas Pepe (Sergi Cardona) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Iosu Galech. Amonestó a Daniel Parejo (min.45+4), Renato Veiga (min.55), Thomas Partey (min.88), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Kervin Arriaga (min.45), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,169 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Levante
|Goles
| 5
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 6
|Remates
| 19
| 12
|Pases Totales
| 538
| 468
|Corners
| 7
| 3
|Faltas
| 14
| 8
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 1
|Ataques
| 112
| 76
|Ataques Peligrosos
| 53
| 26
|Centros
| 25
| 18
|Saques de Banda
| 20
| 12
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 0
| 6
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 17
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/05/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Villarreal
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Sevilla
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Villarreal
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/05/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Osasuna
|12/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Levante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Mallorca