Villareal 0 - 6 Paris Saint-Germain | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 0 - 6 Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Villareal 0 - 6 Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 23:00
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Paris Saint-Germain ha ganado este martes por 0-6 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los visitantes dominaron desde el inicio con una posesión del 71% y un total de 22 remates. Joao Neves abrió el marcador en el minuto 9, seguido por Desire Doue en el 12, Senny Mayulu en el 13 y Fabian Ruiz en el 17, dejando el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. En la segunda mitad, Fabian Ruiz volvió a marcar en el minuto 50, y David Boly cerró la goleada en el 78. El PSG mostró un juego ofensivo liderado por Joao Neves, quien participó activamente en el ataque con un gol y dos asistencias. El Villarreal, a pesar de sus esfuerzos, no pudo contener el ataque parisino y terminó el encuentro sin poder anotar.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 0 - PARIS SAINT-GERMAIN 6 (0-4, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman (Pau Navarro, min.79), Santiago Mourino, Renato Veiga, Carlos Romero (Tani Oluwaseyi, min.63); Pape Gueye, Santi Comesana (Alberto Moleiro, min.63), Tajon Buchanan, Carlos Macia; Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.63), Nicolas Pepe (Sergi Cardona, min.46).
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi (David Boly, min.76), Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha (Lucas Beraldo, min.76), Fabian Ruiz; Maghnes Akliouche (Mika Godts, min.60), Senny Mayulu (Ferran Torres, min.60), Desire Doue (Quentin Ndjantou, min.74).

-GOLES

0-1, min.9: Joao Neves.
0-2, min.12: Desire Doue (Maghnes Akliouche) .
0-3, min.13: Senny Mayulu (Joao Neves) .
0-4, min.17: Fabian Ruiz (Maghnes Akliouche) .
0-5, min.50: Fabian Ruiz (Vitinha) .
0-6, min.78: David Boly (Joao Neves) .

-ÁRBITRO

Felix Zwayer, asistido en las bandas por Robert Kempter y Nikolai Kimmeyer, en el VAR: Christian Dingert y Robert Schroeder. Amonestó a Santi Comesana (min.45), Santiago Mourino (min.50), Sergi Cardona (min.67), Alberto Moleiro (min.78), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Quentin Ndjantou (min.74), por parte de PARIS SAINT-GERMAIN.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Paris Saint-Germain
Goles 0 6
Remates Fuera 7 3
Remates 14 22
Pases Totales 298 738
Corners 4 8
Faltas 19 4
Posesión 29% 71%
Tiros Bloqueados 5 7
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 4 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 6
Ataques 67 111
Ataques Peligrosos 29 42
Centros 14 21
Saques de Banda 14 12
Saques de Portería 4 8
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 5 20
Paradas 6 2
Contra Golpes 7 6

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 12 4
3 Barcelona 9 4
4 Aston Villa 9 4
5 Liverpool 9 3
6 Real Madrid 9 3
7 Sporting CP 9 4
8 Real Betis 9 3
14 Bayern Munich 8 4
15 Arsenal 7 3
16 VfB Stuttgart 7 4
22 Como 6 3
23 Manchester City 6 3
24 Club Brugge 6 3
25 Inter 6 4
26 LASK 6 4
27 Borussia Dortmund 6 3
28 Manchester United 6 4
37 Galatasaray 6 4
38 Roma 4 4
39 Shakhtar Donetsk 4 4
40 PSV Eindhoven 4 3
44 Atlético de Madrid 4 4
45 Bodo/Glimt 4 4
51 Napoles 3 3
52 Sabah FK 3 3
53 Lens 3 3
54 AEK Athenas 3 3
54 Leipzig 3 3
56 Villareal 3 4
57 Feyenoord 3 4
60 Fenerbahce 2 3
64 Slavia Prague 1 3
65 Viking 1 3
66 Lille 1 4
70 Oporto 0 3
71 Slovan Bratislava 0 4

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2026 Champions League Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2026 Champions Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain
30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche

Últimos Resultados de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2026 Champions Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
14/10/2026 Champions Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
30/05/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Arsenal

Próximos partidos de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/11/2026 18:30 LaLiga Villarreal Getafe
22/11/2026 14:00 LaLiga Barcelona Villarreal
25/11/2026 18:45 Champions Slavia Prague Villarreal

Próximos partidos de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/11/2026 21:00 Champions Paris Saint-Germain Roma
08/12/2026 21:00 Champions Aston Villa Paris Saint-Germain
20/01/2027 21:00 Champions Como Paris Saint-Germain
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