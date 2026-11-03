Villareal 0 - 6 Paris Saint-Germain | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 0 - 6 Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Paris Saint-Germain ha ganado este martes por 0-6 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los visitantes dominaron desde el inicio con una posesión del 71% y un total de 22 remates. Joao Neves abrió el marcador en el minuto 9, seguido por Desire Doue en el 12, Senny Mayulu en el 13 y Fabian Ruiz en el 17, dejando el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. En la segunda mitad, Fabian Ruiz volvió a marcar en el minuto 50, y David Boly cerró la goleada en el 78. El PSG mostró un juego ofensivo liderado por Joao Neves, quien participó activamente en el ataque con un gol y dos asistencias. El Villarreal, a pesar de sus esfuerzos, no pudo contener el ataque parisino y terminó el encuentro sin poder anotar.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VILLAREAL 0 - PARIS SAINT-GERMAIN 6 (0-4, al descanso).
-EQUIPOS
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman (Pau Navarro, min.79), Santiago Mourino, Renato Veiga, Carlos Romero (Tani Oluwaseyi, min.63); Pape Gueye, Santi Comesana (Alberto Moleiro, min.63), Tajon Buchanan, Carlos Macia; Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.63), Nicolas Pepe (Sergi Cardona, min.46).
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi (David Boly, min.76), Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha (Lucas Beraldo, min.76), Fabian Ruiz; Maghnes Akliouche (Mika Godts, min.60), Senny Mayulu (Ferran Torres, min.60), Desire Doue (Quentin Ndjantou, min.74).
-GOLES
0-1, min.9: Joao Neves.
0-2, min.12: Desire Doue (Maghnes Akliouche) .
0-3, min.13: Senny Mayulu (Joao Neves) .
0-4, min.17: Fabian Ruiz (Maghnes Akliouche) .
0-5, min.50: Fabian Ruiz (Vitinha) .
0-6, min.78: David Boly (Joao Neves) .
-ÁRBITRO
Felix Zwayer, asistido en las bandas por Robert Kempter y Nikolai Kimmeyer, en el VAR: Christian Dingert y Robert Schroeder. Amonestó a Santi Comesana (min.45), Santiago Mourino (min.50), Sergi Cardona (min.67), Alberto Moleiro (min.78), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Quentin Ndjantou (min.74), por parte de PARIS SAINT-GERMAIN.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio de la Ceramica
Estadísticas del partido
|Estadística
| Villareal
| Paris Saint-Germain
|Goles
| 0
| 6
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 14
| 22
|Pases Totales
| 298
| 738
|Corners
| 4
| 8
|Faltas
| 19
| 4
|Posesión
| 29%
| 71%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 7
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 6
|Ataques
| 67
| 111
|Ataques Peligrosos
| 29
| 42
|Centros
| 14
| 21
|Saques de Banda
| 14
| 12
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 5
| 20
|Paradas
| 6
| 2
|Contra Golpes
| 7
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Barcelona
| 9
| 4
|4
| Aston Villa
| 9
| 4
|5
| Liverpool
| 9
| 3
|6
| Real Madrid
| 9
| 3
|7
| Sporting CP
| 9
| 4
|8
| Real Betis
| 9
| 3
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| Arsenal
| 7
| 3
|16
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|22
| Como
| 6
| 3
|23
| Manchester City
| 6
| 3
|24
| Club Brugge
| 6
| 3
|25
| Inter
| 6
| 4
|26
| LASK
| 6
| 4
|27
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|28
| Manchester United
| 6
| 4
|37
| Galatasaray
| 6
| 4
|38
| Roma
| 4
| 4
|39
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|40
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|44
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|45
| Bodo/Glimt
| 4
| 4
|51
| Napoles
| 3
| 3
|52
| Sabah FK
| 3
| 3
|53
| Lens
| 3
| 3
|54
| AEK Athenas
| 3
| 3
|54
| Leipzig
| 3
| 3
|56
| Villareal
| 3
| 4
|57
| Feyenoord
| 3
| 4
|60
| Fenerbahce
| 2
| 3
|64
| Slavia Prague
| 1
| 3
|65
| Viking
| 1
| 3
|66
| Lille
| 1
| 4
|70
| Oporto
| 0
| 3
|71
| Slovan Bratislava
| 0
| 4
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions League
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
Últimos Resultados de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-4
| Paris Saint-Germain
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
|30/05/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Arsenal
Próximos partidos de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2026 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
|22/11/2026 14:00
| LaLiga
| Barcelona
| Villarreal
|25/11/2026 18:45
| Champions
| Slavia Prague
| Villarreal
Próximos partidos de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/11/2026 21:00
| Champions
| Paris Saint-Germain
| Roma
|08/12/2026 21:00
| Champions
| Aston Villa
| Paris Saint-Germain
|20/01/2027 21:00
| Champions
| Como
| Paris Saint-Germain