Yulia Starodubtseva 2 - 0 Angela Fita Boluda: resumen y estadísticas del partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Yulia Starodubtseva ha avanzado a los octavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem en Rabat, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Angela Fita Boluda por 6-4, 6-2 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Starodubtseva logró un break crucial en el noveno juego, rompiendo el servicio de Fita Boluda para llevarse el set 6-4. En el segundo set, Starodubtseva consiguió dos breaks, en el tercer y séptimo juego, para cerrar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Starodubtseva tuvo un porcentaje de primer servicio del 74% y ganó el 76% de los puntos con su primer servicio. Además, salvó 4 de 7 puntos de break en contra.



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