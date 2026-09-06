Yulia Starodubtseva 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Yulia Starodubtseva por 7-6, 6-3 en 1 hora y 54 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 5-4, cuando Yulia Starodubtseva logró romper el servicio de Elena Rybakina. Sin embargo, Rybakina recuperó el break inmediatamente, llevando el set a un tiebreak que ganó 8-6. En el segundo set, Rybakina comenzó fuerte rompiendo el servicio de Starodubtseva en el primer juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Elena Rybakina tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 28% de esos puntos, y logró 12 aces durante el partido. Por su parte, Yulia Starodubtseva tuvo un 52% de efectividad en su primer servicio, ganando el 24% de esos puntos, y cometió 3 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



