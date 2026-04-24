Zeynep Sonmez 2 - 1 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





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La tenista turca Zeynep Sonmez ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-1, 6-7, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 16 minutos. En el primer set, Zeynep Sonmez mostró un dominio claro al romper el servicio de Cristina Bucsa en tres ocasiones, cerrando el set con un contundente 6-1. En el segundo set, Bucsa logró recuperarse, llevándose el set en el tie-break con un marcador de 7-6, después de que ambas jugadoras intercambiaran varios breaks. El tercer set vio a Sonmez recuperar el control, rompiendo el servicio de Bucsa dos veces y asegurando la victoria con un 6-2 final. En cuanto a las estadísticas de saque, Zeynep Sonmez tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 56% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.



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