Ziga Sesko 0 - 2 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los octavos de final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al esloveno Ziga Sesko por 6-4, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 56 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró romper el servicio de Ziga Sesko en el séptimo juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Aguilar fue aún más dominante, rompiendo el servicio de Sesko en tres ocasiones, en los juegos 3, 5 y 7, para llevarse el set por un contundente 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Daniel Merida Aguilar tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganó el 24% de los puntos con su primer servicio. Además, logró salvar un punto de quiebre y cometió dos dobles faltas a lo largo del partido. Por otro lado, Ziga Sesko tuvo un porcentaje de primer servicio del 51% y ganó el 15% de los puntos con su primer servicio, pero no pudo convertir ningún punto de quiebre a su favor.



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