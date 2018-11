Alonso: "Espero dejar atrás los dos últimos fines de semana y sacar el máximo rendimiento"

Publicado 05/11/2018 19:14:09 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que espera olvidar "los dos últimos fines de semana" de competición, en los que se retiró tanto en Estados Unidos como en México, y centrarse en sacar "el rendimiento" de su monoplaza en el Gran Premio de Brasil.

"Espero dejar atrás los dos últimos fines de semana de competición y centrarme en sacar el rendimiento en el que hemos estado trabajando arduamente para maximizar nuestro coche, pero no he podido demostrarlo. No he tenido la oportunidad de pelear en dos Grandes Premios, así que espero que podamos tener una lucha limpia y mostrar de lo que somos capaces", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el asturiano, que se coronó como campeón del mundo en el Circuito de Interlagos en 2005 y 2006, explicó las sensaciones de regresar allí. "Estoy emocionado de volver a Interlagos porque es un circuito increíble y siempre he disfrutado corriendo allí. Es una pista en la que se han celebrado muchas grandes carreras y siempre es un poco impredecible", manifestó.

Por último, también tuvo palabras de halago para los seguidores brasileños. "Los aficionados brasileños siempre son muy apasionados, Interlagos es una de esas pistas legendarias tan famosas en el mundo del automovilismo. Los grandes campeones han pilotado en este circuito, y con los monoplazas de este año se irá aún más rápido y será más emocionante que antes", concluyó.