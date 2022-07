Fernando Alonso: " Hemos perdido 50 o 60 puntos en lo que va de año"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) no arrancó este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria al "quedarse sin batería", por lo que sufrió "otra vez" problemas en el coche que le ha supuesto "perder 50 o 60 puntos" durante la temporada.

"No arrancó el coche y me quedé sin batería porque estaba todo apagado. No hemos tenido nada de suerte por ahora y hemos perdido 50 o 60 puntos quizás en lo que va de año", señaló en la rueda de prensa posterior al sprint.

El doble campeón del mundo saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo en el Gran Premio tras la avería. "Intentamos arrancar con una batería externa, pero tampoco funcionó, debe ser algo más", reconoció.

"Otra vez un problema y seguramente otro fin de semana competitivo que iremos con 0 puntos en este lado de garaje", añadió Alonso, quien destacó la temporada como una de sus mejores a nivel competitivo al sentirse "muy bien y fuerte" pese a los fallos del coche.