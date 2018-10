Alonso: "Nosotros pilotamos el coche y nos fiamos de las decisiones que tomen los jefes"

Publicado 05/07/2018 23:15:48 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso valoró los cambios en McLaren tras la dimisión de Eric Boullier como director de carreras y dio por buenas las decisiones del presidente ejecutivo, Zak Brown, comentando que se limita a pilotar el coche y fiándose "de las decisiones que toman los jefes".

"Tanto a Stoffel [Vandoorne] como a mí se nos informó de la marcha de Eric [Boullier] y del posible recambio que Zak [Brown] tenía en la cabeza. No van a cambiar el jefe de performance, el director deportivo o el jefe de equipo teniendo a sus pilotos en contra de esa decisión. Por lo tanto, se nos informó. Como siempre decimos, nosotros pilotamos el coche y nos fiamos de las decisiones que tomen los jefes", comentó.

Con la dimisión de Eric Boullier tras cuatro años de director de carreras y la consiguiente reestructuración, Gil de Ferran es el director deportivo, nuevo rol en el organigrama. Por otro lado, el jefe de operaciones de McLaren Racing, Simon Roberts, supervisará la producción, ingeniería y logística del equipo. Andrea Stella es el nuevo director de rendimiento.

Para Alonso esto puede ser un nuevo inicio "después de los últimos tres años con problemas y pocos puntos" que consiguió McLaren con el motor Honda, cambiado para esta temporada por Renault. "Aunque en este año también estamos por debajo de las expectativas, a veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia delante y coger carrerilla", afirmó en la previa al Gran Premio de Gran Bretaña, un día después de los cambios en su equipo.

El español también pidió más "novedades técnicas interesantes" cada "dos o tres carreras" porque piensa que se han "estancado" en las últimas semanas, restando importancia al halo o las pérdidas en los downforce. "No sé si tiene [el MCL33] menos downforces. Seguramente, todos los coches han perdido downforces respecto al año pasado con los cambios de la parte trasera de la reglamentación", dijo.

"También la introducción del halo hacía que perdiésemos más puntos de aerodinámica y estamos intentando recuperar poco a poco. Más que tener más o menos downforces, es la cantidad de evoluciones que hemos tenido este año. Tuvimos una en Barcelona muy potente, con el nuevo morro, y a partir de ahí, nos hemos estancado", añadió.

Esas novedades que pide servirían a McLaren ayudarían a dar un nuevo impulso en la clasificación de constructores. "Utilizamos los viernes para probar diferentes filosofías y direcciones, pero luego el coche es el mismo el sábado y el domingo. Necesitamos otra mejora como la de Barcelona, cada dos o tres carreras. Eso nos ayudaría mucho en ese grupo medio tan compacto", explicó.

De cara al futuro, el doble campeón del mundo volvió a aplazar hasta después del verano la decisión de continuar o no en la escudería británica. "McLaren tiene otras miras, no sólo la Fórmula 1. Es un equipo de carreras completo. Ya ganó Indianapolis, también Le Mans en el pasado, por tanto no es un equipo exclusivo de Fórmula 1. Zak [Brown] tiene esta visión quizá más general del deporte de motor, de ampliar fronteras", afirmó.

"Veremos cuál es el camino que tenemos de cara al futuro y como llevo diciendo después del verano pensaré cuál es la mejor decisión y veremos dónde estamos la temporada que viene", expresó el asturiano que cumplirá 37 años este mes.