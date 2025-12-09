Aston Martin sorprende en el test de postemporada de Abu Dabi

Jak Crawford, de Aston Martin, en el test de pretemporada de Abu Dabi - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto estadounidense Jak Crawford, de Aston Martin, ha encabezado la tabla de tiempos en el test de postemporada en el Circuito de Yas Marina de Abu Dabi, en un día de probaturas en el que no han rodado ni el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ni el español Fernando Alonso (Aston Martin).

La jornada, que ha servido para probar los nuevos neumáticos de Pirelli, acabó con el piloto de F2 marcando el mejor tiempo del lunes, un crono de 1:23:766 en 119 vueltas con el que superó a Paul Aron (Sauber), con 1:23:847, y a Luke Browning (Williams), con 1:23:920.

En total, 25 pilotos participaron en la prueba, en la que algunos equipos usaron tres coches, como Haas, cuyo piloto reserva, el japonés Ryo Hirakawa, provocó la única bandera roja de la sesión matutina tras salirse de la pista en la curva 1. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fue el corredor que más vueltas dio 157, mientras que el francés Esteban Ocon (Haas) solo pudo completar cuatro por un problema de motor.

Entre los pilotos que saltaron a la pista estaba el nuevo campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), duodécimo (1:26:142) después de completar solo 71 giros y que lució un casco dorado para celebrar su primer título.

Además, Isack Hadjar y Arvid Lindblad debutaron con sus nuevos equipos. El francés probó el Red Bull con el que será compañero de Max Verstappen en 2026, mientras que el británico-sueco, sustituto de Hadjar en Racing Bulls (RB), también pudo rodar en Yas Marina.

Ni Fernando Alonso ni el subcampeón Verstappen estuvieron en una jornada en la que sí salió a pista el madrileño Carlos Sainz (Williams), que dio 76 vueltas al circuito para acabar decimoquinto en la tabla de tiempos con una marca de 1:26:454.