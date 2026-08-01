Audi no actualizará su unidad de potencia de la Fórmula 1 hasta 2027

El Audi del alemán Nico Hulkenberg en el Gran Premio de Hungría - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

NEUBURG AN DER DONAU (ALEMANIA), 1 Ago. (dpa/EP) -

La escudería alemana Audi no seguirá desarrollando su motor durante esta temporada de Fórmula 1 por decisiones presupuestarias, por lo que no habrá novedades en la unidad de potencia hasta el año que viene, ha anunciado este sábado el director de competición Allan McNish.

"Cada equipo debe sopesar cuándo introducir actualizaciones en el chasis y la unidad de potencia, y a qué destinar su presupuesto. No se puede gastar todo de golpe, porque entonces más adelante no se dispondrá de recursos para seguir desarrollando. Por eso hay que gestionar cuidadosamente las expectativas y las inversiones, y no sólo a lo largo de una temporada, sino a lo largo de varios años", declaró McNish a la web especializada autosport.com.

Audi compitió recientemente en Barcelona con una pequeña mejora en el motor desarrollado en Neuburg an der Donau. "Esta ha funcionado bien y nos ha permitido avanzar. Sin embargo, las mejoras más importantes no están previstas hasta 2027", indicó McNish.

En las tres carreras previas al parón de verano, siempre hubo un piloto de Audi que sumó puntos. El alemán Nico Hülkenberg consiguió incluso en Hungría sus dos primeros puntos para el equipo oficial alemán. En la clasificación de constructores, Audi ocupa el octavo puesto de entre once escuderías.