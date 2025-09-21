Sainz celebra su primer podio con Williams y Verstappen arrasa en Bakú

El madrileño termina tercero por detrás de Russell; Fernando Alonso concluye decimoquinto

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el Carlos Sainz (Williams) ha conseguido subirse al podio tras terminar tercero, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) solo pudo ser decimoquinto, lejos de la zona de puntos.

El madrileño, segundo el sábado en una accidentada clasificación con hasta seis banderas amarillas, vio cómo el británico George Russell (Mercedes) lograba hacerle el 'overcut' en su segunda parada, en la vuelta 40 de 51, y le desplazaba a la tercera posición, en la que sí pudo defenderse del acoso del otro Mercedes, el del italiano Kimi Antonelli. Se trata del podio número 28 para el español.

Por delante, Verstappen no encontró oposición en una carrera que dominó de principio a fin, celebrando su victoria número 67 en el 'Gran Circo' y la segunda consecutiva, y que aviva los nervios en McLaren, que a pesar de todo todavía dominan el Campeonato de Pilotos.

El británico Lando Norris solo pudo ser séptimo, mientras que el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, se saltó la salida y, obligado a detenerse y remontar, acabó estrellando su monoplaza con el muro de la curva 5, consumando su primer abandono en casi dos años. Con su triunfo, 'Mad Max' recorta 26 puntos al oceánico y se queda a 69 unidades con siete carreras de domingo y tres esprints por delante.

La salida en falso de Piastri nada más apagarse los semáforos descolocó en una parrilla comandada por Verstappen, que se trató de escapar desde el principio con Sainz tras él. Alonso, que reaccionó a la salida adelantada del australiano, también fue penalizado con cinco segundos y cayó de la duodécima a la decimoséptima plaza en su primera visita a boxes.

El coche de seguridad tardó solo una vuelta en hacer su aparición, después de que el líder se fuese contra el muro y dejase el camino libre a su compañero de equipo, además de al holandés, para acercarse en la general. Norris intentó redimirse del abandono de Zandvoort, pero el ritmo de los coches de delante, con Verstappen, Sainz y el neozelandés Liam Lawson (RB) al frente, frustró sus deseos.

Con la marcha del 'safety car' Verstappen encontró vía libre y ya nadie consiguió acercarse y darle caza. La lucha, entonces, se centró en los otros dos puestos del podio, con Russell, que había conseguido ya auparse a la tercera plaza con el neumático duro, amenazando a Sainz.

El madrileño realizó su único 'pit stop' en la vuelta 28 con la intención de evitar el 'undercut' del británico, que reaccionó con vuelta rápida personal. Mientras, Norris entró en garajes y su mala parada le hizo reincorporarse a pista por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Fue en el giro 40 cuando Russell cambió al compuesto medio, confirmando su 'overcut' sobre Sainz. Desde entonces, el español se centró en contrarrestar a la otra 'flecha plateada', Antonelli, que amenazó con alcanzarle, aunque finalmente pudo defender su tercero puesto en Bakú.

Además de italiano, Lawson, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), Norris, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), Leclerc y el francés Isack Hadjar (RB) completaron el 'Top 10'.