Ayuso: "Madring no es un buen circuito, es el mejor del mundo"

José Vicente de los Mozos, Louise Young, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida,en la presentación oficial de Madring en Ifema Madrid. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este martes que el trazado de Madring no es "un buen circuito", sino que es "el mejor del mundo", el cual albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1, del 11 al 13 de septiembre, un evento que "proyectará Madrid al mundo".

"Es un evento para proyectar Madrid al mundo, solo se puede comparar con otros como los Juegos Olímpicos o el Mundial de fútbol, pero la F1 se celebra cada año y en Madrid será al menos por 10", celebró la dirigente durante su discurso en la presentación oficial del circuito de Madring en Ifema Madrid.

Ayuso destacó la colaboración entre "lo público y lo privado", yendo "todos a una" para sacar adelante este proyecto. "Vamos a conseguir tener el mejor circuito de F1 del mundo, los porcentajes de venta de entradas ya superan el 90%", celebró.

"No queríamos un circuito bueno, queríamos el mejor circuito del mundo. En Madrid pensamos todo desde el corazón e intentando que todo el mundo sea uno más. Vamos a vivir un momento inolvidable, es una oportunidad para la región, veo prosperidad y la posibilidad de que el talento de las personas tengan su momento. Esto refuerza nuestra marca hacia el mundo. Estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia", resaltó.

Así, reivindicó que "entre todos" hayan logrado en la región "una sociedad abierta y pujante", que "se ha convertido en una tierra de prosperidad, ofreciendo solvencia, excelencia" y que demuestra que está "preparada para los grandes eventos internacionales", afirmó.

"En Madrid nadie sobra. Los visitantes se van a sorprender con todos y cada uno de los municipios de la región, que aportarán más luz y color. Apostar por Madrid es hacerlo por un lugar seguro y abierto, las calles de Madrid están llenas de seguridad y de vida. Con unos funcionarios de primera, con orden, con limpieza y con belleza", zanjó.