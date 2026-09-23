Bakú abre un triplete decisivo para Antonelli y sus perseguidores

Archivo - El piloto italiano de F1 Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de Azerbaiyán 2025. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la decimoquinta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, un evento abierto siempre a las sorpresas y que inicia un triplete de carreras decisivo en la lucha por el título, con el actual líder, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), defendiendo su amplia renta como el rival a batir, mientras Fernando Alonso (Aston Martin) es más optimista que en Madrid y Carlos Sainz vuelve al circuito en el que firmó su primer podio con Williams.

Las calles de Bakú albergan desde este jueves una de las pruebas más impredecibles del año en la F1, con una alta probabilidad de aparición del coche de seguridad dada la exigencia del trazado, con los muros cerca y que obliga a la parrilla a buscar los límites para hacer un gran tiempo en la tan importante y clave calificación.

Como novedad, este Gran Premio en Bakú adelanta toda su programación un día, por lo que la carrera se disputa este sábado como pidió la organización de la prueba a la FIA y el 'Gran Circo' por la celebración este domingo del 'Día del Recuerdo'. Por tanto, los primeros entrenamientos libres serán este jueves y la calificación el viernes.

En este escenario, los españoles quieren dejar atrás un primer GP de España en Madrid que no fue positivo para ellos. Fernando Alonso aprovechará la última actualización de su AMR26 para 2026, con novedades que reducirán el peso del monoplaza y que dan algo de luz a una temporada muy oscura.

El asturiano fue penúltimo en Madring y ahora llega a Bakú con algo más de optimismo, mientras su futuro en la F1 sigue en el aire. En el trazado azerbaiyano firmó su mejor resultado en 2023 con Aston Martin, un cuarto puesto, y siempre ha logrado ser mejor que su compañero de equipo en las ocho ediciones celebradas en este circuito.

"Es una forma decepcionante de terminar la primera carrera en Madrid, pero sumar puntos iba a ser casi imposible para nosotros. En Bakú confío en que las mejoras nos permitan luchar más de cerca con los coches de delante y que podamos volver con más fuerza", dijo Sainz tras su abandono en Madring.

Ahora llega Bakú, donde el madrileño firmó su primer podio con Williams en 2025 después de un calificación brillante rozando la 'pole' y defendiéndose durante la carrera de coches a priori mejores para cerrar el fin de semana con un 'top 3'. En 2026, en una temporada complicada, la escudería de Grove lleva a Azerbaiyán un paquete de mejoras que podría darle al FW48 medio segundo, con el que Sainz espera dar un impulso, después de solo sumar seis puntos en 14 carreras.

El GP en Azerbaiyán marca el inicio de un triplete -después irán Baréin y Singapur- decisivo en la lucha por el Mundial, con el italiano Kimi Antonelli, que viene de ganar en Monza tras una remontada histórica y también en Madrid, defendiendo una ventaja de 81 puntos sobre su compañero en Mercedes, el inglés George Russell, que ya empieza a desmarcarse de esa carrera por el título.

El italiano, que posee un colchón en puntos de más de tres carreras, debe ahora lidiar con la presión del liderato en un circuito con los muros muy cerca y en el que cualquier error puede ser fatal. Más atrás, con 191 puntos, a 101 de los 292 de Antonelli, aparece el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que ganó en Bakú en 2018, y que sufrió el primer abandono del año en Madrid.

La 'Scuderia', que sigue con ruido interno por las rencillas entre sus pilotos, nunca ha ganado en el circuito urbano azerbaiyano y ahora puede ver cómo Mercedes iguala las 251 victorias como motorista con más triunfos en el 'Gran Circo'. Además, el monegasco Charles Leclerc, quinto en el Mundial con 167 puntos, penalizará por el cambio de su unidad de potencia y saldrá atrás en la parrilla del sábado.

Además, Red Bull recupera al francés Isack Hadjar tras su lesión en la muñeca y confía en prolongar el buen momento de Max Verstappen, que fue tercero en Madrid y tiene, junto a Sergio Pérez, el récord de triunfos (2) en la pista azerbaiyana. El inglés Lando Norris (McLaren), que nunca se ha subido al podio en Bakú, también quiere coger el tren de la pelea por el título y no descolgarse cuando resta más de un tercio de Mundial.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2026:

-Jueves 24 de septiembre.

Entrenamientos Libres 1 10.30.

Entrenamientos Libres 2 14.00.

-Viernes 25.

Entrenamientos Libres 3 10.30.

Calificación 14.00.

-Sábado 26.

Carrera 13.00.