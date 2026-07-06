Ben Sulayem no está "preocupado" por Verstappen: "No creo que se vaya de la F1"

Mohamed Ben Sulayem charla con Stefano Domenicali durante el GP Gran Bretaña 2026 - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press

LONDRES 6 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de la Federación Española del Automóvil (FIA), Mohamed Ben Sulayem, tiene claro que no está "preocupado" por el futuro del piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la Fórmula 1 y no duda de que este no se marchará pese a sus críticas a esta temporada con las nuevas regulaciones.

El cuatro veces campeón del mundo se mostró una vez más desilusionado durante gran parte del fin de semana de Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña a bordo de su Red Bull, que no rendía como esperaba, sufriendo además un accidente cuando iba tercero en las últimas vueltas.

"No estoy preocupado (por Verstappen), lo siento. No me preocupa la Fórmula 1 porque la gente va y viene y cuando me encuentro con él, es un piloto, es un campeón, y la gente dice: 'Deberías decirle que no diga esas cosas (críticas)'. Pero les digo: '¿Has sido piloto? ¿Sabéis cómo se siente?' No", replicó Ben Sulayem.

En este sentido, el dirigente opina que Verstappen "diga lo que quiera". "Siempre habrá gente que deje huella. Es una elección que le corresponde a él, pero no creo que Max se vaya", zanjó al respecto el emiratí.

Por otro lado, Ben Sulayem, se refirió a la posibilidad de volver a poner en el calendario el Gran Premio de Baréin, que debía celebrarse el pasado 12 de abril, pero que quedó suspendida debido al conflicto en Oriente Medio. El Gran Premio de Arabia Saudí, previsto para la semana siguiente, también se pospuso.

El director de la F1, Stefano Domenicali, reveló el pasado fin de semana en Silverstone que existe la posibilidad de que al menos una de esas pruebas se reincorpore al calendario "en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas".

Según la Press Association, Baréin es la opción más probable de las dos sedes que podrían recuperarse, barajándose la fecha del 4 de octubre, un hueco libre en el calendario entre las carreras de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, y Singapur, el 11 de octubre.

"¿Quién sabe? ¿Habrá un poco de estabilidad? A decir verdad, estamos muy lejos de eso. Si me preguntas cuál es la prioridad, la gente de allí y la seguridad son más importantes que añadir algo a un calendario ya de por sí abarrotado", apuntó.

El presidente de la FIA, nacido en Dubai, fue claro al respecto. "Las vidas de mi pueblo, de nuestros vecinos, las vidas de todos en esa región son muy importantes. Ya basta de esto. Los Emiratos Árabes Unidos han recibido más de 3.300 misiles y drones. No te haces una idea. Nos ponemos a pensar en una minucia que es más importante", subrayó.

"Esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad y que llegue la paz, para que podamos prosperar de nuevo, pero yo no tengo ni idea de lo que está pasando. No está en nuestras manos", sentenció al respecto el mandatario.