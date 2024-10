Ben Sulayem: "Los pilotos no son raperos, ¿cuántas veces dicen 'joder' en carrera?"

BERLÍN 3 Oct. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, pide más cuidado sobre las conversaciones que se emiten de los pilotos durante los Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1 y recordó que "no son raperos".

Recientemente, Ben Sulayem fue criticado por sus comentarios sobre este tono de los contenidos que se emiten a los aficionados durante el fin de semana de la carrera e incluso el organismo sancionó con trabajos comunitarios al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por decir "el coche estaba jodido" durante una rueda de prensa.

"Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte -el automovilismo- y la música rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con F (en referencia a joder y jodido). Nosotros no estamos en eso", afirmó el dirigente en una entrevista a 'Autosport' publicada este jueves.

Por otro lado, lamentó el trato que recibe de la prensa británica. "No me acusaron (de nada), pero siguen haciéndolo. ¿Y me importa? No. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan? Buscan vender y conseguir más cobertura para ellos, pero no tienen poder sobre mí ni sobre la FIA. Si miras a los medios británicos y lo que me hicieron, por el amor de Dios, me condenaron", zanjó.