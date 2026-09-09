Carlos Sainz: "Correr en Madrid es un hito que jamás me planteé cuando tenía 10 años"

El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), en un acto de su patrocinador Estrella Galicia 0,0 en Callao. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) aseguró este miércoles que correr en Madrid, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de España, "es un hito que jamás" se planteó "cuando tenía 10 años", al mismo tiempo que avanzó que Madring será "uno de los circuito más difíciles para los pilotos".

"Cuando tienes 10 años lo único que piensas es en ojalá ser como tus ídolos. Si le dices al chaval de 10 años que va a llegar a la F1 y correr para Renault, Ferrari, Williams, McLaren, Toro Rosso, que va a ganar, que va a hacer 'poles', que vas a conseguir que haya un GP en Madrid... Son hitos y metas que jamás me planteé cuando tenía 10 años. Es algo impensable, por eso me siento tan privilegiado y tan orgulloso de mi carrera", dijo el madrileño en una rueda de prensa organizada por su patrocinador Estrella Galicia 0,0 en la fanzone del equipo en Callao.

El piloto recordó sus orígenes, también con un casco especial inspirado en el que usó su padre en sus últimos rallies. "Yo empecé en el karting de Las Rozas, en el de mi padre, ahí es donde empezó todo. Y después a los que más iba era a Los Santos de la Humosa y Torrejón de Ardoz. Y ahora en vez de ir a esos circuitos estoy yendo al GP de F1 en Madrid, es un fin de semana muy emotivo", reveló.

"Solo pasa por mi cabeza tener un coche competitivo para ganar aquí. No voy a hacer otra cosa que trabajar para ver cómo puedo ganar aquí", sostuvo sobre el futuro en Madring, aunque este año el GP llega "en un momento un poco extraño para Williams".

Y es que correrá la escudería británica llevará mejoras al próximo GP en Azerbaiyán. "Estamos lejos de los puntos, pero a partir de Bakú puntuar ya puede ser una opción, vamos a ir con esa ambición. Pero eso sigue lejos del objetivo principal, por eso tampoco me hace excesiva ilusión... Tenemos que trabajar en el año que viene", apuntó.

"Parece mentira que haya tenido que pasar medio siglo para que Madrid tenga de nuevo un GP de F1. Madrid es experta en este tipo de eventos, todo el mundo sale encantado, y la ciudad hace todo lo posible por volcarse. Ayer pude ver el ambiente, y me sorprendió todo", destacó sobre la celebración del evento, por el que se siente "contento y orgulloso, con ganas de que empiece". "Ver a tanta gente apoyando lo único que hace es darme energía", agregó.

"Estoy durmiendo en casa de mis padres, y se hace raro. La rutina no cambia, pero con un ambiente familiar. Igual me llevo algún coche al circuito por puro placer, aunque hoy he venido en mi Golf, el que nunca muere", dijo sobre cómo será su semana en la capital, añadiendo que se "iría de cañas con Marc Márquez y Rafa Nadal".

"MADRID SERÁ UNA MEZCLA ENTRE BAKÚ Y YEDA"

Sobre el circuito, Sainz avanzó que "el punto diferencial va a ser la intensidad de la vuelta". "Es un circuito con mucha intensidad, curva contra curva, muro contra muro, va a ser de los más difíciles para el piloto, una mezcla entre Bakú y Yeda, será divertido y de los que más gustan a los pilotos", aplaudió el embajador del trazado.

"La pista estará sucia, y esa curva 'Monumental' será interesante para los neumáticos, hay que ver cómo reaccionan. Primero hay que intentar encontrar confianza con el coche, para luego tomar riesgos. Puede haber un poco de psicología inversa, como en Bakú el primer año, que no pasó absolutamente nada, porque salimos todos a verlas venir. No sé si pasará eso o será caótico", analizó.

Sainz también analizó su momento actual, y expresó que, tras su renovación con Williams, "el objetivo es devolver este coche a lo más alto de la F1". "Queremos ser de los tres mejores coches. Confío en el proyecto y creo que se puede hacer, aunque es verdad que hay mas trabajo y más puntos débiles de lo que hubiésemos pensado. El año que viene es clave, hay que dar un paso de calidad, eso nos catapultará a pensar que dentro de mi nuevo contrato se puede conseguir", comentó.

"Mi carrera deportiva ha tenido momento increíbles. Cada persona tiene un poco su destino planeado, y haber pasado por cinco equipos diferentes, con solo 32 años... Creo que estoy teniendo una carrera completa. Cuando he tenido coche para podios, lo he hecho; en Ferrari tuve la oportunidad de ganar 6-8 carreras y gané 4, no me puedo quejar. Están siendo años intensos, muy divertidos, en los que voy madurando", agregó.

Pero en la F1 actual la parrilla depende de "tener un arma que te permita brillar y lucirte", que es lo que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) "está aprovechando". "La F1 ha cambiado mucho. Es diferente, pero a los fans no les disgusta, la carrera de Monza fue divertida. A los pilotos no nos acaba de convencer, pero nos estamos empezando a acostumbrar, cuando hagamos un par de cambios se convertirá en una F1 muy divertida. Y equipos como nosotros, Aston Martin, Audi tenemos que dar un paso adelante", advirtió.

"Lo más interesante es la manera en la que corres la carrera, estás pensando en la energía y la batería, estás todo el rato viendo cómo puedes ser más pillo que el otro para adelantar y luego quedarte por delante. Vas pensando en cómo se la puedes liar sin perder la posición, es diferente, pero a mi no me disgusta", añadió sobre las nuevas estrategias.

Finalmente, Sainz destacó la "confianza mutua" con Estrella Galicia 0,0, su patrocinador. "Han confiado en mí cuando era un piloto de GP3 y no se sabía si llegaría a algún lado. Es una apuesta que nos ha salido bien a todos", celebró.