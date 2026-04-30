Carlos Sainz: "Los grandes pasos vendrán más adelante"

Archivo - Carlos Sainz - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que "los grandes pasos" vendrán más adelante en el Mundial, en busca de mejoras y pérdida de peso en su monoplaza, con lo que no espera ganar posiciones en la parrilla en el Gran Premio de Miami.

"Traemos varias mejoras para el coche, que van a tener un aspecto distinto pero se trata de cuántas décimas nos da. Parece que todos traen mejoras, no creo que nuestra situación vaya a cambiar de manera drástica, pero sí espero que sean el comienzo de nuestra remontada durante la temporada", afirmó en rueda de prensa.

"Siento que aunque vaya a ser un gran paso para el equipo, si los demás traen mejoras, no va a ser un gran salto en la parrilla. Vamos a tener que esperar para las grandes mejoras", añadió el madrileño antes de la cuarta cita del Mundial.

La cita de Miami llega con varios cambios en la normativa. "Estoy contento de que hubo una reacción por parte de la FIA, equipos y pilotos. Nos sentamos para mejorar la situación. No creo que tengamos esa varita mágica que lo cambie todo, pero los cambios son sensatos y esperemos que podamos disfrutar más los pilotos", dijo.

"Me alegra ver que estamos colaborando todos para mejorar el deporte. Si va a suponer una gran diferencia lo veremos en las próximas carreras", añadió un Sainz que habló de la importancia de que su Williams pierda peso. "Perder todo el peso que nos sobra nos llevará toda la temporada. Vamos a ir dando pequeños pasos pero espero que se vayan haciendo más grandes. Los grandes pasos van a venir más adelante", explicó.

Por otro lado, Sainz se refirió al pronóstico de lluvia para la carrera del domingo, e incluso tormenta eléctrica. "Todos estamos pendientes de lo que pueda suceder cuando llueva. Vimos el año pasado que hay mucha agua, mucho charco, si va a ser suficientemente seguro o no, es algo que nos preocupa", afirmó.

"Espero que podamos tener un buen espectáculo, queremos pilotar en la lluvia, pero con los sistemas y herramientas adecuados, también está el riesgo de rayos. Hay que debatir en la reunión de pilotos", confesó.

Además, el piloto español admitió que, de momento, la nueva Fórmula 1 no le hace sonreír. "Desafortunadamente mi coche no es mucho más ligero que el del año pasado, no he sentido ese paso adelante. Es un buen chasis, la aerodinámica es una de mis favoritas, supone una gran diferencia para la comodidad del piloto y la visibilidad sin ese rebote con una suspensión más blanda", terminó.