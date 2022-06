Carlos Sainz: "Es importante salir bien y presionar"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) explicó que forzó en la última curva de la Q3 y seguramente le costó la segunda posición en la parrilla, aunque desde la tercera tratará de presionar al 'pole man' Max Verstappen (Red Bull) desde la salida.

"Sabía que había hecho un buen primer sector, que en el segundo se me estaba yendo un poco la vuelta para luchar por esa pole y en la última curva he intentado ganar lo que había perdido y probablemente eso me haya costado la segunda posición", afirmó en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El piloto madrileño explicó esa última vuelta ya con el tiempo cumplido y confío en que el domingo estará en la pelea. "Nos ha faltado un pelín con el intermedio. La carrera es mañana, intentaremos ir a por ello. Mañana debería ser en seco, en un circuito con poca goma, que acaba de llover, estará sucio", dijo.

"Puede ser una carrera que pasen muchas cosas, puede haber degradación. Lo importante será salir bien, pegarme a Max lo antes posible e intentar presionar", añadió, antes de mostrar su orgullo por la cantidad de aficionados de Ferrari en Montreal.

"Es impresionante la cantidad de aficionados de Ferrari que hay en Canadá, lo que nos animan, en el hotel, es una sensación única que solo tienes cuando corres para Ferrari que lo estoy disfrutando mucho este fin de semana", terminó.