Carlos Sainz: "Me siento preparado para liderar McLaren"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha explicado que este año no tiene "las ganas de otros años de ir de vacaciones" tras la temporada de Fórmula 1, ya que está deseando comenzar su nuevo proyecto con McLaren, un equipo que está "preparado para liderar" y donde se está "contagiando de la positividad" que ha visto en sus primeros días.

"Queda raro llamarme veterano con 24 años, pero es bueno para mi carrera que ya se me considera un piloto con experiencia y sólido, como me considera McLaren. Me siento preparado para liderar al equipo en estos dos años de contrato que tengo", dijo Sainz ante la prensa en Londres, donde presentó un acuerdo entre McLaren y la marca tecnológica One Plus, añadiendo que no tiene "las ganas de otros años de ir de vacaciones".

"Tengo ganas de seguir avanzando. Vengo un par de días por semana y me gusta saber lo que está pasando, estar en contacto con la gente de aquí. Veo a todo el mundo motivado y con ganas para el año que viene. Todos han pasado por un año difícil, pero han podido mucho de los errores aprendidos. Veo a todo el mundo muy impaciente por que llegue el año que viene para acabar de una vez con esto. Ese positivismo se está contagiando en la fábrica y también me contagia a mí", desgranó.

Preguntado por la competitividad que tendrá su próximo coche, el madrileño señaló que eso "depende de lo que se llame competitivo". "Si llamamos competitivo a luchar por el Mundial o por podios, el año que viene es muy pronto para hacerlo tal y como está la Fórmula 1", avisó, agregando que "el objetivo que se ha marcado McLaren es liderar la zona media". "No quiere decir que lo vayamos a hacer el año que viene ni mucho menos, pero es un objetivo realista", subrayó.

En cuanto a la retirada de Fernando Alonso, Sainz aclaró que "para nada" le genera presión al quedar como único piloto español en la F1. "Para mí es un orgullo y un privilegio ser un piloto español que lleva la bandera por todo el mundo. La presión me la pongo yo sabiendo que quiero hacerlo lo mejor posible. A los aficionados españoles me los tomo como un apoyo, no como una presión. Ellos quieren que lo haga bien", reflexionó.

Tras ocupar la vacante del asturiano en McLaren, apuntó que su comunicación es fluida y que le está ayudando a dar sus primeros pasos en el equipo inglés. "He estado hablando con él después del test para intercambiar opiniones. Creo que lo voy a ver una vez más antes de que acabe el año y tendremos más tiempo para hablar con más detalles que unas cuantas notas de voz que nos mandamos. No está del todo decidido si se va a quedar o se va a desvincular totalmente de McLaren. A ver si nos lo anuncia pronto", deseó.

Además, Sainz desmintió que McLaren esté 'copiando' el chasis del equipo Red Bull, se mostró "convencido" de que Renault le suministrará a McLaren "las mismas armas" que a la escudería francesa y confió en un futuro más igualado en la F1, donde actualmente tan solo Mercedes, Ferrari y Red Bull pueden aspirar a las victorias.

"La F1 está intentando que eso vuelva a ocurrir. Va a haber un cambio de reglamentación para 2021 para intentar que se junte un poco la parrilla. La F1 sabe que es un cambio que debe hacer para mejorar el espectáculo", concluyó.