Christian Horner: "Ha sido una temporada muy difícil, pero Verstappen estuvo sobresaliente"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1, Christian Horner, confesó que la temporada 22 ha sido "muy difícil", a pesar de que las estadísticas pueden decir que dominaron "por completo" el Mundial, y alabó la actuación "sobresaliente" del bicampeón Max Verstappen.

"Fue un año muy difícil. Cuando miras las estadísticas, parece que lo dominamos por completo, pero ciertamente, en la primera mitad de la temporada Ferrari tuvo sus oportunidades y probablemente un paquete más rápido. Pero Max (Verstappen) estuvo sobresaliente en todo momento, particularmente en ese primer semestre", analizó Horner en una entrevista publicada por Red Bull.

Además, valoró la época triunfal de Mercedes en el Mundial, haciéndose con siete títulos consecutivos de Pilotos (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) y proclamándose campeón de Constructores en ocho ocasiones seguidas, de 2014 a 2021. Durante esas temporadas, "lo más importante fue mantener unido al equipo", aseguró Horner, centrándonos en las cosas que podían "controlar".

"Tuvimos una gran lealtad durante ese período. Honda compartía la misma pasión, asumimos ese riesgo y luego pudimos comenzar a establecer los cimientos para pelear por los títulos", agregó.

En el año de la retirada de Sebastian Vettel, campeón con la escudería austriaca en cuatro ocasiones (2010-2013), Horner recordó que "tan pronto como" el alemán "tuvo la oportunidad" con Red Bull, demostró que tenía "un talento excepcional". "Trabajó increíblemente duro y con dedicación. No dejó piedra sin remover, era el último tipo en la oficina de ingeniería al final de un viernes o sábado", confesó.

Una reflexión que comparte Adrian Newey, director técnico de Red Bull, que ve a Vettel como una "leyenda". "Era muy metódico en su enfoque y se esforzaba mucho. Si cometía un error, quería entender cómo fue, por qué lo cometía y qué podía hacer mejor. Muy rara vez cometía el mismo error dos veces. Pasó mucho tiempo en el simulador de conducción, por lo que esa dedicación nos ayudó desde el punto de vista de la ingeniería para mejorar el coche", señaló sobre el piloto alemán.

Sobre el periodo de dominio de Mercedes, Newey subrayó que aprendió que debes tener "un motor decente". "Creo que una de las fortalezas del equipo es que agachamos la cabeza y superamos ese período. Cuando volvimos a tener un buen motor con Honda, pudimos responder", rememoró.

"Estadísticamente, el RB18 ha sido nuestro mejor coche, y del que podemos estar muy orgullosos. Ya habíamos investigado un poco y sabíamos aproximadamente lo que teníamos que hacer para mejorarlo, así que cuando pusimos el paquete de carrera en Bahrein, eso nos catapultó definitivamente detrás de Ferrari a un nivel amplio. Después de eso, era cuestión de desarrollarlo y, ciertamente, en la segunda mitad, tuvimos un paquete totalmente competitivo", analizó sobre el monoplaza con el que ha competido en 2022 el equipo.

Newey afirmó que la reducción de las pruebas en el túnel de viento por sanción tras superar el límite presupuestario no supone "mucha diferencia". "Podemos evaluar menos, con menos componentes diferentes, menos ideas diferentes. Pero no es así como funciona; siempre hay algunas partes que esperas que funcionen y no lo hacen y viceversa. Así que, es difícil, es una restricción que seguro nos va a afectar", añadió.

"Ferrari no descansará, y resolverán las áreas débiles en las que tuvieron un par de problemas de fiabilidad y cometieron un par de errores graves. Volverán. Y luego, por supuesto, Mercedes. Estaban bastante lejos del ritmo y evolucionaron. Será un año difícil", concluyó sobre lo que espera en 2023.