El equipo Audi Revolut F1 nombra a Allan McNish como su director de Carreras

Archivo - Allan McNish, durante un Gran Premio de Fórmula 1. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo Audi Revolut F1 ha confirmado el nombramiento de Allan McNish como su nuevo director de Carreras, lo que "supone un paso clave en el desarrollo continuo de su proyecto" para el Campeonato del Mundo, según indicó este viernes la propia escudería de Fórmula 1.

"McNish, figura clave en las actividades de Audi en el automovilismo y parte del proyecto de F1 desde sus inicios, asumirá la responsabilidad de coordinar todas las operaciones en pista", añadió la nota de prensa.

"Sus funciones incluirán la supervisión de los asuntos deportivos, la coordinación de ingeniería, la gestión de pilotos, la estrategia de carrera y las operaciones en 'boxes', así como las actividades con los medios y los socios en pista", describió el comunicado de Audi Revolut.

El mismo texto subrayó que a partir del Gran Premio de Miami asumirá "la responsabilidad de estar presente en la pista". "Tras haber formado parte del programa desde sus inicios, McNish aporta un conocimiento excepcionalmente profundo de Audi y de las exigencias del automovilismo de élite. Esta combinación lo convierte en la persona idónea para el puesto en una etapa crucial de la evolución del equipo", agregó la nota.

El propio McNish definió como "un privilegio" su nuevo cargo. "Esta marca significa mucho para mí y es un honor poder representar a Audi y a nuestros socios en el escenario más prestigioso del automovilismo. Este es un reto apasionante en un momento crucial de la historia de Audi y la Fórmula 1, y estoy deseando contribuir aún más directamente a nuestro rendimiento en pista", declaró a los medios oficiales de su escudería.

"El proyecto que estamos desarrollando es ambicioso y mi objetivo principal será garantizar que todos los aspectos de nuestras operaciones de carrera alcancen su máximo nivel competitivo y mejoren continuamente. Junto con nuestro Programa de Desarrollo de Pilotos, al que sigo plenamente comprometido, me centraré en implementar los pilares de nuestro éxito", ahondó McNish en su opinión de cara al futuro inmediato.

24 HORAS DE LE MANS Y MUNDIAL DE RESISTENCIA

"Figura muy respetada en el automovilismo mundial, McNish cuenta con una amplia experiencia tanto al volante como en puestos de alta dirección. Expiloto de Fórmula 1, también ha trabajado como piloto de pruebas y reserva para varios equipos, y es especialmente conocido por sus éxitos en las carreras de resistencia, incluyendo múltiples victorias en las 24 Horas de Le Mans y un título del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA", resumió la nota de prensa sobre McNish.

"McNish ha ocupado varios puestos de responsabilidad, entre ellos el de director de Coordinación del Audi Group Motorsport y director del equipo Audi Sport ABT Schaeffler en la Fórmula E. Más recientemente, ha liderado el Programa de Desarrollo de Pilotos, función que seguirá desempeñando junto con sus nuevas responsabilidades", señaló ese texto.

"Dependerá directamente de Mattia Binotto, en su nuevo cargo de director ejecutivo y jefe de equipo en Audi Revolut. Este nombramiento subraya el compromiso de Audi con la creación de una organización de competición integrada y de alto rendimiento", acabó la nota de prensa.