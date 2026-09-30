Esteban Ocon no continuará en Haas en 2027

Archivo - El piloto francés Esteban Ocon durante un Gran Premio de F1 con el equipo Haas - David Davies/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Esteban Ocon no continuará en la temporada 2027 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en las filas de Haas, según confirmó este martes el equipo estadounidense en el que llevaba desde el año 2025.

Ocon, de 30 años, llegó a Haas en 2025 tras correr para Alpine y en su primer año contribuyó a que el equipo lograra su segunda mejor puntuación en diez temporadas como constructor al aportar 38 puntos y con un quinto puesto en el Gran Premio de China como mejor resultado. En esta segunda temporada, el francés sólo ha podido sumar en tres carreras (Japón, Mónaco y Azerbaiyán).

"Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025. Su profesionalidad y compromiso han sido valiosos mientras seguimos creciendo como organización", remarcó Ayao Komatsu, director de Haas F1 Team, en la web del equipo.

El japonés recordó que este año en el que estaba "el desafío de un importante cambio reglamentario", Ocon tuvo un papel clave con su "experiencia de pilotaje" y sus "aportaciones" mientras que trabajan "arduamente para desarrollar el VF-26 a lo largo de la temporada". "Aún quedan muchas carreras por delante, y nuestro objetivo sigue siendo trabajar juntos para aprovechar al máximo cada oportunidad hasta la última carrera del año", sentenció.