Estrella Galicia 0,0 se convierte en nueva Cerveza Oficial de Williams

Estrella Galicia 0,0 y Williams alcanzan un acuerdo desde la temporada 2026 de F1. - ESTRELLA GALICIA 0,0

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia 0,0 se convirtió este lunes en la nueva Cerveza Oficial del equipo Atlassian Williams de Fórmula 1 desde la temporada 2026, un acuerdo por el que la imagen de la marca cervecera estará presente en el halo y en el alerón trasero del FW48 de Carlos Sainz y Alex Albon a partir de las sesiones de test de este miércoles en Baréin.

"Atlassian Williams F1 Team brinda por su nueva alianza con Estrella Galicia 0,0 Atlassian Williams F1 Team da la bienvenida a Estrella Galicia 0,0 como Cerveza Oficial del equipo desde 2026", anunció la marca cervecera en un comunicado.

El nuevo acuerdo permitirá que Estrella Galicia 0,0 se sirva en las dependencias de Williams durante las carreras europeas, convirtiéndose en la bebida de referencia del equipo. Además, la imagen de Estrella Galicia 0,0 estará presente en el halo y en el alerón trasero del FW48 de Carlos Sainz y Alex Albon a partir de las sesiones de test de este miércoles en Baréin. Los aficionados también verán la marca Estrella Galicia 0,0 en los cascos y monos de competición de los pilotos.

James Vowles, director del equipo Atlassian Williams, reconoció que es "fantástico" contar con Estrella Galicia para una temporada con "un coche completamente nuevo, una nueva normativa y una carrera en Madrid". "Habrá mucho que celebrar esta temporada. Es fantástico sentir su apoyo en este momento tan emocionante tanto para el equipo como para nuestro deporte", señaló.

Por su parte, Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, dijo que esta alianza "representa un paso natural" en su camino dentro del automovilismo. "Va mucho más allá de un acuerdo de patrocinio; es la unión de dos organizaciones que comparten una misma forma de entender la competición, basada en el respeto por la historia, la pasión por la innovación y la ambición de seguir creciendo desde la autenticidad", explicó.

"En Estrella Galicia 0,0 creemos firmemente en los proyectos que apoyan el talento, ponen en valor el legado y desafían el statu quo para construir un futuro mejor. Afrontamos con ilusión el inicio de la temporada para desarrollar todo el potencial de esta alianza", concluyó.