El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de Sao Paulo 2026. - Eric Alonso / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) dijo que "no es ningún secreto" que quiere "ganar algún día" el Rally Dakar, aunque avanzó que "no será posible" en 2027, después de confirmar su participación en la próxima edición, porque "es otro nivel".

"Creo que el Dakar de 2027 supondrá un reto mucho mayor que el que supuso para mí en 2020, cuando dispuse de seis meses de preparación. Fui a diferentes países a realizar pruebas, entre ellos Catar, Namibia, Marruecos y Polonia. Fue un programa bastante extenso. Además, creo que por aquel entonces participé en dos rallies en Arabia Saudí", señaló el asturiano en declaraciones publicadas en la web de la F1.

Alonso ha estado "dos días en Marruecos" para entrenar, y sabe que es "poco tiempo", pero han decido "junto con el equipo, con Prodrive y con Aston Martin, que sigue siendo una buena experiencia para todas las partes". "Especialmente para mí, porque no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. Este año no será posible, pero creo que es una inversión de cara al futuro, en cuanto a acumular más kilómetros y conocer mejor la competición", explicó.

"Creo que tiene sentido. Es un mes en el que no tenemos mucha actividad en la F1. Es un coche divertido de conducir. Es una experiencia agradable tanto desde el punto de vista profesional como personal. Creo que es uno de los mayores retos de los que he intentado, debido a la falta de preparación. Pero intentaré hacer pruebas la primera semana y, con suerte, correr la segunda", expresó.

Y en el Dakar se verá las caras con especialistas en este tipo de pruebas, como Carlos Sainz o Sébastien Loeb, que llevan "haciendo esto desde hace mucho tiempo". "Han crecido en el mundo del automovilismo, en el ámbito del rally, con ese tipo de coches, y aprendiendo a interpretar diferentes tipos de terreno, diferentes matices y diferentes condiciones de luz", apuntó.

"Hay muchas cosas en el Dakar que son muy diferentes. En la F1, en un circuito, solo se trata de repetir lo mismo vuelta tras vuelta e intentar perfeccionar ese estilo de conducción. En los rallies raid se trata de improvisar, de improvisar constantemente, porque no sabes qué va a pasar en el siguiente metro, lo cual ha sido uno de mis puntos fuertes: intentar adaptarme rápidamente a las situaciones y a los cambios", reivindicó.

Pero el Dakar "es otro nivel". "Recuerdo que los primeros días que hice pruebas en el Dakar tenía dolores de cabeza por la noche, y creo que se deben al nivel de concentración al que no estoy acostumbrado. No puedes parpadear durante cuatro o cinco horas. Aquí, en cambio, ajustamos cosas en el volante, hablamos por radio, miramos las pantallas y seguimos la carrera, porque estás en el mismo entorno reducido vuelta tras vuelta", agregó.

"Y el Dakar es lo desconocido; cada metro es nuevo. Creo que, viniendo de mi trayectoria, el reto es un poco mayor que si hubieras crecido en ese mundo", comentó sobre lo que hace diferente a una de las pruebas más duras del mundo.

Alonso ya corrió el Dakar en 2020 con Toyota y cree que fue "competitivo", al terminar 13º con Marc Coma como copiloto. "Pero tuve unos seis meses de preparación y, antes de eso, había recorrido unos cuantos miles de kilómetros, algo de lo que ahora carezco. Además, mi actual compañero de equipo, Sébastien Loeb, es probablemente el mejor piloto de rallies de la historia, ha participado nueve o diez veces en el Dakar y aún no ha conseguido la victoria", recordó.

"Así que soy consciente de la dificultad, pero precisamente por eso resulta atractivo, es interesante y por eso quiero intentarlo en el futuro para ver si algún día consigo ganarlo", concluyó el asturiano.