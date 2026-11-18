Archivo - El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin). - ESQUIRE - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que, desde el nacimiento de su hijo Leonard, "tener a la familia en casa ha compensado en cierta manera esas frustraciones de los domingos" en una temporada "muy dura", al mismo tiempo que su renovación por un año más "ha sido una de las decisiones más difíciles" de su carrera.

"Siempre hay que sacar lo positivo. Es difícil hacerlo cuando las cosas o las expectativas eran tan altas y no las cumples. Quizás me quedo con la reacción del equipo. Al principio del año vimos que iba a ser una temporada muy dura, que no estábamos donde queríamos estar, que el motor estaba muy por detrás de lo esperado, el chasis también... Teníamos dificultades", relató el asturiano en una entrevista a Esquire recogida por Europa Press.

Era "la tormenta perfecta" en Aston Martin, ya que "no había ninguna pieza que estuviese cumpliendo lo esperado". "A partir de ahí, el equipo se unió, se tomaron muchas decisiones, a lo mejor duras pero que eran necesarias, como por ejemplo no tocar el coche hasta la carrera 13. Hasta Budapest no tuvimos ningún desarrollo porque la situación era tan retrasada que había que sentarse, analizar y, con calma, introducir alguna mejora. Esa dirección compartida por todos de 'vamos a caminar antes de correr' es lo positivo que saco y que me da esperanzas para el futuro, el equipo tiene una determinación grande", agregó.

Así, el objetivo para las últimas tres carreras del calendario es "intentar puntuar", algo que "ha sido muy difícil" este año. "Lo hemos hecho solamente tres veces, así que sabemos de la dificultad de ello; no es nuestra posición natural estar en los puntos. Buscaremos el pequeño milagro en las carreras que faltan. Ese es el objetivo", dijo.

"No tenemos ninguna marcada en el calendario. Quizás tenemos una marcada en el calendario para mal, que es Las Vegas, creemos que va a ser un circuito bastante desfavorable para nuestro coche. De las restantes creo que todas tienen pocas posibilidades, aunque algunas sí que hay y hay que ir a por ellas", añadió sobre la carrera de este fin de semana.

El campeón del mundo en 2005 y 2006 reveló cómo fue el proceso de renovación con Aston Martin para 2027, un asunto que compartió con sus amigos, sus padres y su pareja. "Comparto todo lo que tengo dentro y miro a ver si compartiendo mi punto de vista ellos también lo comparten o perciben una dirección más clara que otra. Porque yo puedo estar al 50-50, pero igual la manera en que lo cuento a alguien lo percibe como un 80-20", relató.

"Es cierto que todo el mundo me da su opinión, pero son muy cautos y quieren y desean que la última palabra la tenga yo, porque es una decisión y una consecuencia que luego tienes que llevarte a los próximos años de vida. Creo que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Siempre tuve más o menos claro seguir pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50, entonces me llevó más tiempo tomar la decisión", comentó.

Y sigue en el Mundial porque todavía se siente "competitivo". "Ese creo que fue el clic. Cada fin de semana es cierto que no estamos en los puntos o que no estamos en ningún titular, pero sí que me noto competitivo en las salidas, en los adelantamientos, en los libres, en la crono... Ahora mismo, sólo puedo compararme con mi compañero de equipo, pero algunas semanas conduzco otros coches: karting, GT3... Me siento siempre competitivo, me siento siempre rápido", apuntó.

"Al poner esto en la balanza, la conclusión era que no era el momento de parar. Porque si haces una cosa bien, se te da bien y la estás haciendo bien a alto nivel, tus propias prestaciones te están diciendo que no es el momento", prosiguió, antes de admitir que echa de menos ganar. "Y cada domingo corro por ello. Y si he renovado para el año que viene es porque tengo esa ilusión de volver a ganar", agregó.

A sus 45 años, Alonso "ha cambiado un poco" la forma de prepararse para el Mundial. "Tienes otras prioridades y otros conocimientos de ti mismo. Te conoces mejor el cuerpo, sabes qué es lo que más te hace falta, lo que menos, dónde salvar un poco de energía, porque las temporadas ahora son mucho más largas de lo que eran al principio. Antes iba al 100% a cada carrera y ahora intento dosificarme un poco para estar al 98% en todas las carreras, pero sí que quizás sea el cambio más grande sea el mental", señaló.

Además, nació su hijo Leonard, "un gran cambio" que le hace sentirse "increíblemente feliz". "En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos. He podido desconectar de verdad y disfrutarlo. De momento, tenemos un niño pequeño que se porta bien y duerme bien por la noche, y eso nos ha ayudado a descansar un poco también. Estamos encantados", dijo.

Finalmente, el asturiano reveló que su deseo para 2027 es quitar "la preocupación" generalizada en el mundo. "Es algo que está en la cabeza de todos y que influye en el día a día. Hay ciertas preocupaciones geopolíticas, también la situación en España... Las de las nuevas generaciones, sus ambiciones, las redes sociales, la IA, el postureo, las tonterías... Es cierto que sí que tengo un poco siempre el runrún de cómo está yendo el mundo y hacia dónde va. Más ahora que tengo un bebé y pienso qué mundo va a tener dentro de 20 ó 30 años", zanjó.