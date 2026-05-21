Fernando Alonso: "Si llueve tendremos esa oportunidad de ver dónde estamos"

Fernando Alonso, Gran Premio Canadá - Europa Press/Contacto/Graham Hughes

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que no espera grandes cambios esta semana en el Gran Premio de Canadá, a pesar de su séptimo puesto el año pasado, aunque apuntó que la lluvia que se espera el domingo puede marcar la carrera.

El doble campeón del mundo apuntó que se verá algo "parecido a lo que han pasado en las primeras carreras", en las Kimi Antonelli (Mercedes) ha mostrado su superioridad con victorias en las tres últimas, mientras Ferrari, McLaren y Red Bull buscan remontar.

"Tampoco creo que vaya a cambiar mucho la foto general. Un circuito nuevo, donde el motor creo que cuenta mucho aquí, son casi todo rectas, la energía también", pronosticó Alonso ante el micrófono de F1.com en la previa a la cita en Canadá.

Los cambios en el Circuito Gilles Villeneuve no ayudan a un Aston Martin que, a pesar de su aparente mejoría con las vibraciones en Miami, no aspira a mucho salvo que la lluvia trastoque todos los planes. "Luego el domingo con esta previsión de lluvia, será la primera vez que conducimos en lluvia con estos coches, si al final llueve, tendremos esa oportunidad de ver dónde estamos", zanjó.