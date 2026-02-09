Fernando Alonso: "Siento que es el comienzo de algo importante en Aston Martin para los próximos años"

Foto de familia tras la presentación del AMR26 de Aston Martin - ASTON MARTIN F1 TEAM

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo Aston Martin presentó este lunes en Arabia Saudí el 'AMR26', el monoplaza con el que competirá en el Mundial de Fórmula 1 de este año y el primero diseñado por Adrian Newey, "un momento de mucho orgullo" para el piloto español Fernando Alonso, que siente que a partir de ahora se inicia "algo importante para los próximos años".

El equipo británico, que este año tendrá también la novedad de correr con los motores de Honda, presentó oficialmente el coche sobre el que hay muchas esperanzas de pelear por cosas importantes aprovechando la nueva reglamentación y la conocida buena mano de Newey en los diseños, y cuyas primeras prestaciones se podrán ver a partir de este miércoles en el test de pretemporada que acogerá Baréin.

"Un momento de mucho orgullo, sin duda. He competido contra Adrian toda mi carrera y ahora por fin puedo conducir uno de sus coches. Y, como dijo Lance (Stroll, compañero de equipo), creo que este año es un gran reto con el nuevo reglamento. Somos un equipo oficial, con Honda de nuestro lado, Aramco y el reto que han supuesto los combustibles sostenibles para el reglamento de 2026, así que sí, estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia y de esta organización, y tengo muchas ganas de triunfar juntos", expresó Alonso en la presentación del 'AMR26'.

Para el ovetense, "este es un momento muy importante para el equipo". "Es la primera vez que somos un equipo oficial. Tenemos todas las piezas nuevas, tenemos la fábrica terminada, el túnel de viento, a Honda y el nuevo reglamento, así que todo se combina para una temporada muy importante para el equipo", indicó.

"Siento que es el comienzo de algo importante para los próximos años, así que estoy muy orgulloso y emocionado de formar parte del proyecto y tenemos muchas ganas de trabajar a tope para alcanzar el éxito que creo que este equipo merece en un futuro próximo", añadió el bicampeón del mundo, que recordó que "el invierno ha sido bastante corto en los últimos dos años". "Pero, suficiente, creo que estamos dispuestos a subir al coche y salir a competir", advirtió.

Para Alonso, se avecina una temporada "muy interesante". "Es un año en la que no importa dónde empieces en Australia, pero creo que la segunda parte de la temporada será incluso más importante que la primera", reflexionó el bicampeón del mundo.

Este sabe de la importancia de entender "tus puntos débiles en el coche" e identificarlos "con la suficiente antelación para poder trabajar en ellos". "Por eso el test de Baréin y las dos primeras carreras marcarán el rumbo del resto de la temporada, así que estamos muy centrados en el desarrollo del coche. Y sí, creo que, como piloto, te da la sensación de que desempeñarás un papel importante a lo largo de la temporada, así que con ganas", sentenció.

Por su parte, su compañero Lance Stroll celebró la evolución de Aston Martin. "Cuando pienso en el equipo en el que estábamos en 2021 y veo todo lo que ha pasado hoy en Silverstone, la transformación es increíble. La ambición que tenemos como equipo es la de querer ganar y luchar por victorias y campeonatos en el futuro. Es muy emocionante y motivador para mí", apuntó el canadiense.

NEWEY: "CON UN GRAN CAMBIO DE REGULACIÓN, HAY ENORMES OPORTUNIDADES"

En la presentación estuvo también el 'Team Principal', Adrian Newey, que calificó de "excepcional" el lanzamiento del 'AMR26'. "Es genial ver el coche tal como estará en las carreras. El que probamos brevemente en Barcelona durante un día y medio era completamente negro, en parte porque no tuvimos tiempo de pintarlo. Lawrence (Stroll, CEO) y yo, cuando salió del garaje por primera vez, con Lance al volante, estábamos uno al lado del otro en el 'pit lane' y creo que a ambos nos faltó poco para llorar, porque fue un largo viaje emocional, lleno de pasión y mucho trabajo para llevarlo a Barcelona", expresó.

El británico reconoció que en sus diseños intenta "hacer todo lo posible por visualizar cómo es el flujo y cómo es probable que sea". "Hoy en día, por supuesto, la dinámica de fluidos computacional (CFD) es una herramienta fabulosa que permite, con sólo mirar la pantalla de un ordenador, comprender qué está pasando. Ahora se puede ver con mucho más detalle, pero eso sólo indica qué está haciendo en ese momento", advirtió.

De cara al nuevo reglamento, Newey apuntó que se le ocurrió "una filosofía". "Y cuando empecé en el equipo el 2 de marzo la discutí con el equipo. Los diseñadores de Aston Martin coincidimos en que parecía una propuesta viable y esa es la que hemos seguido desde entonces", detalló el afamado ingeniero.

"Siempre que hay un gran cambio de regulación, surgen enormes oportunidades. ¿Quién detecta qué y cuál resulta ser la solución correcta? Sólo el tiempo lo dirá. Ya se vio en 2022, cuando se publicó el último gran cambio de regulación", añadió Newey sobre la nueva reglamentación.

Finalmente, el 'Team Principal' considera que "este año es probable que se pierda una gran cantidad de desarrollo". "Me imagino que para muchos equipos, incluyéndonos en cierta medida a nosotros, el coche que usarán en Baréin y en Barcelona será bastante diferente al coche con el que compitan en Melbourne, y estoy seguro de que ese ritmo se mantendrá durante toda la temporada", auguró Newey.

Este se mostró feliz de contar con el nuevo campus tecnológico del equipo, "un edificio encantador para trabajar". "Tiene un buen ambiente porque, seamos sinceros, muchos de nosotros hemos pasado jornadas de 12 horas, o incluso más, en los últimos meses, así que es fundamental que la sala de trabajo tenga una atmósfera agradable", confesó.

"Está todo muy centralizado y las instalaciones son de primera, sin duda, de las mejores de la Fórmula 1, y eso es un gran activo, pero claramente es solo una parte de la ecuación. La segunda, igualmente importante, es el personal que trabaja en ese edificio y cómo colaboran, y creo que es en ese aspecto en el que estamos dando grandes pasos actualmente", concluyó.

Por su parte, el CEO y dueño del equipo, Lawrence Stroll, se mostró "orgulloso de lo que representa este momento". "Lo que define a este equipo no es sólo lo que sucede en la pista porque la Fórmula 1 exige valentía y recompensa a quienes están dispuestos a construir algo extraordinario y a mantenerse firmes en su ambición. Gracias por formar parte de nuestro viaje y por compartir este momento con nosotros", recalcó.