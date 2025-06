Fernando Alonso: "Sigamos soñando para 2026, pero nadie va a tener ni idea hasta la primera carrera"

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) no oculta "la ilusión" que tienen él y su equipo de cara a ser candidatos al Mundial de Fórmula 1 del año que viene, temporada en la que entrará la nueva normativa, y por ello pide seguir "soñando", aunque tiene claro que "nadie va a tener ni idea hasta la primera carrera", mientras que, por otro lado, elogia la figura de Adrian Newey que ha traído "una exigencia y una presión muy buena para el equipo".

"Esto va a ser de aquí al 2026 la cantinela de si vamos a poder ganar y a optar al título, y esa es la ilusión con la que se va a mover la afición y con la que nos vamos a mover también en Aston Martin para todo el invierno del 2025", recalcó Fernando Alonso en una entrevista a 'DAZN'.

De todos modos, el asturiano fue cauto porque "nadie va a saber si el coche o la dirección es la correcta" hasta que arranque la temporada. "Hasta que no vayamos al primer entreno no estaremos seguros, incluso en los primeros entrenos, hasta que no hagamos unas cuantas carreras. Sigamos soñando, pero es el típico invierno que nadie puede saber nada. Da igual lo que digan, o lo optimista o pesimista que pueda ser la gente, porque nadie va a tener ni idea hasta que llegamos a la primera carrera", reiteró.

Sobre Adrian Newey y su primer impacto al frente del equipo, el bicampeón del mundo confesó que "siempre es educativo el tener a una persona y a un genio como él en tu lado del 'box'". "Ves la manera en la que trabaja, en la que se concentra, las conclusiones que saca. Y luego cuando se fija en otros coches, sabemos que lo que nosotros vemos a simple vista, él va un paso más allá", expresó tras la imagen del Gran Premio de Mónaco del británico observando el McLaren.

"Para todo el equipo es bonito tenerle y además yo creo que añade una exigencia y una presión muy buena para el equipo porque en Mónaco sí que había esa, no tensión porque no es estrés de tenerle allí, pero sí que todo el mundo estaba alerta de no fallar porque no puedes hacer un comentario fuera de lugar o una cosa que no tenga sentido porque hay una mente brillante detrás. Impone, pero la verdad es que fue magnífico y ojalá que el año que viene le tengamos en todas las carreras", añadió.

Alonso reconoció que "sí" pregunta bastante por el trabajo sobre el coche de 2026, "aunque tampoco hay mucho que contar a día de hoy". "Va a ser un invierno en el que incluso a una semana antes de la presentación del coche preguntaremos a los ingenieros y a los diseñadores cómo lo ven o cuánto de optimistas son y la respuesta será que no tienen ni la menor idea", admitió.

"Hemos hecho el mejor trabajo posible hasta hoy. Hemos mejorado algunos de los puntos débiles que parecía que el coche tenía cuando lo diseñamos por primera vez, pero no sabemos realmente los rivales en qué han trabajado o qué dirección han tomado. Hay que tener paciencia y confianza al mismo tiempo", subrayó el asturiano.

"EL EQUIPO TIENE QUE ESTAR SIEMPRE ALERTA"

El piloto español habría preferido no haber tenido este "algunos de los problemas" sufridos y advirtió que "contra la mala suerte esa no puedes luchar con ella ni a la puedes cambiar". "Pero sí que los problemas normalmente no me gusta tenerlos y no creo que nunca sea una buena noticia o que gracias a ellos se ponga en alerta al equipo para el futuro. El equipo tiene que estar siempre alerta", resaltó.

"Esto es un ambiente en el que tienes que rendir al máximo, no hay oportunidad para fallar. Odio cuando fallo yo, cuando falla algo dentro del equipo porque aunque puedas aprender de ello y evitarlo en el futuro es que ya no tenía que haber pasado en un primer lugar porque somos todos muy profesionales y tenemos que tenerlo todo atado", zanjó el ovetense.

Finalmente, fue preguntado por el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), del que no cree que "haya cambiado mucho de esta temporada a otras". "Creo que Verstappen siempre ha hecho su mejor temporada hasta la fecha cada año. El año pasado no tenía el coche quizás más dominante y aún así ganó el campeonato a falta de tres o cuatro carreras. Y este año sí que no tiene el coche quizás ni entre los dos o tres mejores y sigue peleando, Siempre está al máximo nivel y es una tarea más de Red Bull el darle un coche ahora que le permita luchar por el campeonato, pero de él nunca se puede dudar", aseveró.