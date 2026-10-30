Fernando Alonso: "Se trata simplemente de falta de talento"

Fernando Alonso, Gran Premio de México - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se reafirmó en su opinión de que "el nivel de pilotaje es muy bajo" y hay una "falta de talento" en pilotos del Mundial, pero recordó que su equipo tiene que trabajar para evitar pelear con ellos.

"Creo que se trata simplemente de un nivel de pilotaje muy bajo y de falta de talento. Cuando cometes errores repetidos durante toda la temporada, tienes accidentes y el 50% de tu carrera se decide en la primera vuelta, si yo fuera el director del equipo no estaría contento, pero si ellos están contentos, me parece bien", dijo en declaraciones a Sky Sports F1 que recoge Europa Press.

El doble campeón del mundo insistió este jueves antes del inicio del Gran Premio de México en su juicio del pasado domingo en Austin, cuando fue perjudicado por una golpe de Alex Albon (Williams). En el GP de Estados Unidos, Alonso se quejó del nivel bajo del fondo de la parrilla y, pese a la polémica levantada, el español lo mantuvo.

"Cuando veo a Max (Verstappen), Lewis (Hamilton) saliendo desde atrás cuando cambian el motor o lo que sea, Kimi en Monza, siguen ganando las carreras. La primera vuelta no es el fin del mundo cuando tienes la confianza y el talento para esperar una o dos vueltas más. Si no estás teniendo una buena temporada, si tu compañero de equipo te está superando, o lo que sea que te preocupe, eso te genera frustración adicional, pero los demás pilotos y equipos no deberían pagar por ello", afirmó.

Alonso también insistió en que Aston Martin debe mejorar, aunque ya hace tiempo que se mira al 2027. "Algunos equipos no pueden sumar puntos. Este año nos pasa lo mismo. Uno llega a las carreras sabiendo que necesita ocho abandonos para sumar puntos, así que se trata más bien de hacer la mejor carrera posible hasta la línea de meta", apuntó, insistiendo en criticar los errores "innecesarios" en la primera vuelta cuando están "luchando por nada".

Por alusiones, Albon fue preguntado en rueda de prensa acerca de los comentarios de Alonso. "Le tengo un enorme respeto a Fernando. Lo admiraba mucho cuando era niño. No es agradable escuchar esos comentarios en muchos sentidos. El nivel es alto en toda la parrilla. Hace 10 o 15 años, la parte trasera no era como ahora. Ya no tenemos pilotos de pago. Ojalá no nos crucemos en las curvas ni nos encontremos en la carrera este fin de semana", zanjó.